Магнуссон перенес операцию в Финляндии

Центральный защитник ЦСКА Хердур Магнуссон прооперирован в связи с разрывом ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава.
Как сообщает пресс-служба клуба, хирургическое вмешательство проходило в Финляндии.
Сроки восстановления исландца пока неизвестны. Предположительно, он пропустит от пяти до шести месяцев.
- Магнуссон получил травму в матче 24-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:1).
- В текущем сезоне игрок забил один гол и сделал один ассист в 28 встречах в составе ЦСКА.
Источник: Официальный сайт ЦСКА