Магнуссон перенес операцию в Финляндии

Центральный защитник ЦСКА Хердур Магнуссон прооперирован в связи с разрывом ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава.

Как сообщает пресс-служба клуба, хирургическое вмешательство проходило в Финляндии.

Сроки восстановления исландца пока неизвестны. Предположительно, он пропустит от пяти до шести месяцев.