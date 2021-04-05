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    Экс-врач «Спартака» – о травме Магнуссона: «Средний срок восстановления – пять-шесть месяцев»

    Бывший глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал травму защитника ЦСКА Хердура Магнуссона, которому потребуется операция.

    «Не знаю истории его травмы и не видел медицинских документов, но по опыту могу сказать, что если речь идет о полном разрыве ахиллового сухожилия, то вернуться в общую группу Магнуссон сможет через шесть месяцев.

    Скорее всего, ему предстоит операция по сшиванию ахиллового сухожилия, после нее средний срок восстановления где-то пять-шесть месяцев», – цитирует Вартапетова Sport24.

    • Магнуссон получил травму в матче 24-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:1).
    • Игрока унесли с поля на носилках.
    • В 22 матчах текущего сезона РПЛ исландец забил 1 гол и отдал ассист.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1

      fabo72 1 час назад

      Случайно наткнулся на сайт с дог.матчами, не поверил что такое может быть, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - fi-n1.com

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2833

      Snek 2 часа назад

      Ну хорошо, что в конце сезона, основное время восстановления придётся на межсезонье.
      Надо признать всё-таки, что Магнуссон лучший в центральной зоне обороны у нас и без него даже концовка сулить не лучшее...

      2
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      Рейтинг: +1580

      _Kesh_Suntar_ 3 часа назад

      Как говорится мы полном *******! Придется перейти 5 защитников,,,,,,,,

      2
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    • ...
      Рейтинг: +19707

      bset 3 часа назад

      Да тут не надо быть врачом, чтобы понять - где операция, там долгое восстановление...

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