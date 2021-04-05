Экс-врач «Спартака» – о травме Магнуссона: «Средний срок восстановления – пять-шесть месяцев»

Бывший глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал травму защитника ЦСКА Хердура Магнуссона, которому потребуется операция.
«Не знаю истории его травмы и не видел медицинских документов, но по опыту могу сказать, что если речь идет о полном разрыве ахиллового сухожилия, то вернуться в общую группу Магнуссон сможет через шесть месяцев.
Скорее всего, ему предстоит операция по сшиванию ахиллового сухожилия, после нее средний срок восстановления где-то пять-шесть месяцев», – цитирует Вартапетова Sport24.
- Магнуссон получил травму в матче 24-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:1).
- Игрока унесли с поля на носилках.
- В 22 матчах текущего сезона РПЛ исландец забил 1 гол и отдал ассист.
Источник: Sport24