Экс-врач «Спартака» – о травме Магнуссона: «Средний срок восстановления – пять-шесть месяцев»

Бывший глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал травму защитника ЦСКА Хердура Магнуссона, которому потребуется операция.

«Не знаю истории его травмы и не видел медицинских документов, но по опыту могу сказать, что если речь идет о полном разрыве ахиллового сухожилия, то вернуться в общую группу Магнуссон сможет через шесть месяцев.

Скорее всего, ему предстоит операция по сшиванию ахиллового сухожилия, после нее средний срок восстановления где-то пять-шесть месяцев», – цитирует Вартапетова Sport24.