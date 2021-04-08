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  • Игнашевич: «Конечно, хочу возглавить ЦСКА, но не сейчас. Надеюсь, и до сборной когда-нибудь дорасту»

Игнашевич: «Конечно, хочу возглавить ЦСКА, но не сейчас. Надеюсь, и до сборной когда-нибудь дорасту»

8 апреля 2021, 22:51
7

Бывший главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич заявил о желании в будущем поработать в ЦСКА и сборной России.

– Скажите честно – вы бы хотели однажды возглавить ЦСКА?

– Конечно! Но не сейчас.

– Что ж, с мечтой определились.

– Это не мечта. А желание работать на высоком уровне. Думаю, любой тренер ставит перед собой такие цели. Надеюсь, и до сборной России когда-нибудь дорасту.

  • Игнашевич возглавлял «Торпедо» с июня 2019-го по март 2021-го года.
  • Будучи футболистом, он выступал за ЦСКА с 2004 по 2018 год.
  • За российскую сборную играл с 2002 по 2018 год.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Игнашевич Сергей
Комментарии (7)
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vladimir-7
1617950204
Сергей, болельщики ЦСКА тебя подождут, если Вася не сбежит, то у вас отличный тандем получится. Вот ещё бы Вагнера Лава в селекционный отдел по подбору бразильских игроков и будет полный порядок.
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САДЫЧОК
1617960633
Игнашевич: «Конечно, ... Надеюсь, и до сборной когда-нибудь дорасту» ......Если , ты считаешь , что Джикия хороший защитник-То ты не тренер даже уровня Пердива !
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111ax
1617960919
правильно, нужно сначала опыта набраться, шишек набить
Ответить
Hektor 84
1617964652
Спасибо не надо нам в сборной космоСтаса хватает!
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PahaSpartak
1617988284
Усы сначала отрасти
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zigbert
1617992183
Пока это только мечты.
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