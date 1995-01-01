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    Игнашевич: «Конечно, хочу возглавить ЦСКА, но не сейчас. Надеюсь, и до сборной когда-нибудь дорасту»

    Бывший главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич заявил о желании в будущем поработать в ЦСКА и сборной России.

    – Скажите честно – вы бы хотели однажды возглавить ЦСКА?

    – Конечно! Но не сейчас.

    – Что ж, с мечтой определились.

    – Это не мечта. А желание работать на высоком уровне. Думаю, любой тренер ставит перед собой такие цели. Надеюсь, и до сборной России когда-нибудь дорасту.

    • Игнашевич возглавлял «Торпедо» с июня 2019-го по март 2021-го года.
    • Будучи футболистом, он выступал за ЦСКА с 2004 по 2018 год.
    • За российскую сборную играл с 2002 по 2018 год.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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