Игнашевич: «Конечно, хочу возглавить ЦСКА, но не сейчас. Надеюсь, и до сборной когда-нибудь дорасту»

Бывший главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич заявил о желании в будущем поработать в ЦСКА и сборной России.

– Скажите честно – вы бы хотели однажды возглавить ЦСКА?

– Конечно! Но не сейчас.

– Что ж, с мечтой определились.

– Это не мечта. А желание работать на высоком уровне. Думаю, любой тренер ставит перед собой такие цели. Надеюсь, и до сборной России когда-нибудь дорасту.