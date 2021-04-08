Игнашевич: «Конечно, хочу возглавить ЦСКА, но не сейчас. Надеюсь, и до сборной когда-нибудь дорасту»

Бывший главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич заявил о желании в будущем поработать в ЦСКА и сборной России.
– Скажите честно – вы бы хотели однажды возглавить ЦСКА?
– Конечно! Но не сейчас.
– Что ж, с мечтой определились.
– Это не мечта. А желание работать на высоком уровне. Думаю, любой тренер ставит перед собой такие цели. Надеюсь, и до сборной России когда-нибудь дорасту.
- Игнашевич возглавлял «Торпедо» с июня 2019-го по март 2021-го года.
- Будучи футболистом, он выступал за ЦСКА с 2004 по 2018 год.
- За российскую сборную играл с 2002 по 2018 год.
Источник: «Спорт-Экспресс»