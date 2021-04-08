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  • Гризманн в третий раз стал отцом. Все его дети родились в один день – 8 апреля

Гризманн в третий раз стал отцом. Все его дети родились в один день – 8 апреля

8 апреля 2021, 16:22
6

Нападающий «Барселоны» и сборной Франции Антуан Гризманн стал отцом в третий раз.

У футболиста и его супруги Эрики Чоперены родилась дочь. Родители назвали ее Альбой.

Все дети Гризманна родились в один день. 8 апреля 2016 года на свет появилась старшая дочь Миа, а 8 апреля 2019 года родился сын Амаро.

  • Гризманн пропустил сегодняшнюю тренировку клуба из-за рождения дочери.
  • В текущем сезоне Примеры он провел 28 матчей, забил 8 мячей и сделал 6 ассистов.
  • Рыночная стоимость француза – 60 миллионов евро.

Источник: интстаграм Антуана Гризманна
Испания. Примера Барселона Гризманн Антуан
Комментарии (6)
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acor94
1617889576
повезло, не надо три раза праздник устраивать
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Добрый Бобер
1617889793
Фига се снайпер!)
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BlackMurderDeco
1617896561
Ювелир блин
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Fusballer
1617901167
Вот это снайпер))
Ответить
Plyash
1617907117
Ларчик просто открывается.Угадать роды в один и тот же день месяца в разные годы невозможно.А вот зачать,что бы родить в один и тот же нужный месяц запросто( девять месяцев беременности все знают).А затем врачи сохраняют беременность до определённой даты месяца,или стимулируют роды в нужный день...Такая услуга заранее оговаривается с врачами,главное,это зачать в определённый период,который определяют доктора.Понятное дело,что-то может пойти не так,тогда разница в Днюхе будет 1-2 дня.Но процент удачи очень высок,пока что за бугром,наверное.Но всё равно,Антуан просто молодец,и его супруга особенно.Браво.
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zigbert
1617970494
Редкий случай. Но в современном мире большой проблемой это не назовешь. Молодец Антуан. Поздравляю!
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