Гризманн в третий раз стал отцом. Все его дети родились в один день – 8 апреля

Нападающий «Барселоны» и сборной Франции Антуан Гризманн стал отцом в третий раз.
У футболиста и его супруги Эрики Чоперены родилась дочь. Родители назвали ее Альбой.
Все дети Гризманна родились в один день. 8 апреля 2016 года на свет появилась старшая дочь Миа, а 8 апреля 2019 года родился сын Амаро.
- Гризманн пропустил сегодняшнюю тренировку клуба из-за рождения дочери.
- В текущем сезоне Примеры он провел 28 матчей, забил 8 мячей и сделал 6 ассистов.
- Рыночная стоимость француза – 60 миллионов евро.
Источник: интстаграм Антуана Гризманна