Гризманн в третий раз стал отцом. Все его дети родились в один день – 8 апреля

Нападающий «Барселоны» и сборной Франции Антуан Гризманн стал отцом в третий раз.

У футболиста и его супруги Эрики Чоперены родилась дочь. Родители назвали ее Альбой.

Все дети Гризманна родились в один день. 8 апреля 2016 года на свет появилась старшая дочь Миа, а 8 апреля 2019 года родился сын Амаро.