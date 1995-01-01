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    Гризманн в третий раз стал отцом. Все его дети родились в один день – 8 апреля

    Нападающий «Барселоны» и сборной Франции Антуан Гризманн стал отцом в третий раз.

    У футболиста и его супруги Эрики Чоперены родилась дочь. Родители назвали ее Альбой.

    Все дети Гризманна родились в один день. 8 апреля 2016 года на свет появилась старшая дочь Миа, а 8 апреля 2019 года родился сын Амаро.

    • Гризманн пропустил сегодняшнюю тренировку клуба из-за рождения дочери.
    • В текущем сезоне Примеры он провел 28 матчей, забил 8 мячей и сделал 6 ассистов.
    • Рыночная стоимость француза – 60 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: интстаграм Антуана Гризманна

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