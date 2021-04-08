Мбаппе, Де Брюйне, Винисиус и Жоржиньо – претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.
Это Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»), Жоржиньо («Челси») и Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
- Де Брюйне забил в ворота дортмундской «Боруссии» (2:1);
- Винисиус оформил дубль в игре с «Ливерпулем» (3:1);
- Жоржиньо сделал ассист в поединке с «Порту» (2:0);
- Мбаппе отличился двумя голами в матче с «Баварией» (3:2).
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Источник: Официальный сайт УЕФА