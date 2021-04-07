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    Мбаппе, Де Брюйне, Винисиус и Жоржиньо – претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

    УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Это Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»), Жоржиньо («Челси») и Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11628

      Cules2013 1 час назад

      Ради разнообразия назову Винисиуса - он, как и Мбаппе, сделал дубль и принёс важную победу команде + никто это от него не ожидал.

      0
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      Рейтинг: -1006

      СуперПАВ9 1 час назад

      Все херня Смолов the best

      1
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      Рейтинг: +12467

      Garrincha58 1 час назад

      однозначно француз

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