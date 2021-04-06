Месси – о судье матча «Барселона» – «Вальядолид»: «Он ищет повод показать мне желтую»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси считает, что судья Хайме Латре пытался найти повод, чтобы показать ему желтую карточку в матче 29-го тура Примеры с «Вальядолидом» (1:0).

Во время матча Месси обратился к делегату «Барселоны» Карлесу Навалю с критикой работы арбитра. Его слова попали в эфир телеканала Movistar+.

«Он ищет повод показать мне желтую… Невероятно», – приводит слова Месси Marca.

Если бы капитан каталонцев получил предупреждение в этой игре, то пропустил бы матч следующего тура с «Реалом».

На 79-й минуте хавбек гостей Оскар Плано получил прямую красную карточку за фол на Усмане Дембеле при счете 0:0.

получил прямую красную карточку за фол на при счете 0:0. «Барселона» забила победный гол на 90-й минуте – отличился Дембеле.

Каталонский клуб поднялся на второе место в Примере и отстает от лидирующего «Атлетико» на одно очко.

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