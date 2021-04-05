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    Месси – о судье матча «Барселона» – «Вальядолид»: «Он ищет повод показать мне желтую»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси считает, что судья Хайме Латре пытался найти повод, чтобы показать ему желтую карточку в матче 29-го тура Примеры с «Вальядолидом» (1:0).

    Во время матча Месси обратился к делегату «Барселоны» Карлесу Навалю с критикой работы арбитра. Его слова попали в эфир телеканала Movistar+.

    «Он ищет повод показать мне желтую… Невероятно», – приводит слова Месси Marca.

    Если бы капитан каталонцев получил предупреждение в этой игре, то пропустил бы матч следующего тура с «Реалом».

    • На 79-й минуте хавбек гостей Оскар Плано получил прямую красную карточку за фол на Усмане Дембеле при счете 0:0.
    • «Барселона» забила победный гол на 90-й минуте – отличился Дембеле.
    • Каталонский клуб поднялся на второе место в Примере и отстает от лидирующего «Атлетико» на одно очко.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 11:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: -996

      СуперПАВ9 13 минут назад

      Скажи спасибо что не удалил

      0
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      Рейтинг: +11612

      Cules2013 1 час назад

      Я такого не заметил во время матча, но судейская бригада работала странно, этого не отнять.

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