Месси – о судье матча «Барселона» – «Вальядолид»: «Он ищет повод показать мне желтую»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси считает, что судья Хайме Латре пытался найти повод, чтобы показать ему желтую карточку в матче 29-го тура Примеры с «Вальядолидом» (1:0).
Во время матча Месси обратился к делегату «Барселоны» Карлесу Навалю с критикой работы арбитра. Его слова попали в эфир телеканала Movistar+.
«Он ищет повод показать мне желтую… Невероятно», – приводит слова Месси Marca.
Если бы капитан каталонцев получил предупреждение в этой игре, то пропустил бы матч следующего тура с «Реалом».
- На 79-й минуте хавбек гостей Оскар Плано получил прямую красную карточку за фол на Усмане Дембеле при счете 0:0.
- «Барселона» забила победный гол на 90-й минуте – отличился Дембеле.
- Каталонский клуб поднялся на второе место в Примере и отстает от лидирующего «Атлетико» на одно очко.
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Источник: Marca