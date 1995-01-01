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    Магнуссон: «Сезон для меня закончен. Прошедшие 24 часа были сложными»

    Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон сообщил, что пропустит концовку сезона-2020/21 из-за травмы, полученной в матче 24-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:1).

    У исландца диагностирован разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава. Футболисту потребуется операция.

    «В пятницу мне предстоит операция после полученного вчера повреждения. Прошедшие 24 часа были сложными для меня, но это опыт, который сделает меня только сильнее.

    Сезон для меня закончен, но я буду поддерживать команду и сосредоточусь на восстановлении, чтобы вернуться как можно скорее и стать сильнее, чем раньше. Я уверен, что наша команда способна на большее, и вчерашняя победа даст хороший толчок перед оставшимися матчами.

    Спасибо за все сообщения, ваша поддержка значит для меня очень много», – написал Магнуссон в инстаграме.

    • В 22 матчах текущего сезона РПЛ исландец забил 1 гол и отдал ассист.

    Экс-врач «Спартака» – о травме Магнуссона: «Средний срок восстановления – пять-шесть месяцев»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Хердура Магнуссона

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10588

      DeStar 27 минут назад

      беда, хороший игрок

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