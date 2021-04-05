Магнуссон: «Сезон для меня закончен. Прошедшие 24 часа были сложными»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон сообщил, что пропустит концовку сезона-2020/21 из-за травмы, полученной в матче 24-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:1).

У исландца диагностирован разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава. Футболисту потребуется операция.

«В пятницу мне предстоит операция после полученного вчера повреждения. Прошедшие 24 часа были сложными для меня, но это опыт, который сделает меня только сильнее.

Сезон для меня закончен, но я буду поддерживать команду и сосредоточусь на восстановлении, чтобы вернуться как можно скорее и стать сильнее, чем раньше. Я уверен, что наша команда способна на большее, и вчерашняя победа даст хороший толчок перед оставшимися матчами.

Спасибо за все сообщения, ваша поддержка значит для меня очень много», – написал Магнуссон в инстаграме.

В 22 матчах текущего сезона РПЛ исландец забил 1 гол и отдал ассист.

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