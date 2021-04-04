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Черчесов: «У сборной России есть дзюбозависимость»

4 апреля 2021, 19:48
14

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил роль в игре команды нападающего Артема Дзюбы. По мнению тренера, есть зависимость.

– Согласны, что сборная имеет дзюбозависимость?

– Любая команда зависима от лидера. Сборная России имеет дзюбозависимость. «Барселона» имеет мессизависимость. «Милан» имеет ибразависимость. Не будет Златана Ибрагимовича – найдут другого Ибрагимовича.

  • Дзюба – 2-й бомбардир в истории сборной.
  • На этой неделе россияне проиграли Словакии (1:2).
  • Летом Россия выступит на Евро-2020.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Зенит Россия Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (14)
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NewLife
1617555712
Так называется психическое расстройство, которым ты страдаешь.
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Garrincha58
1617556115
Убрать Черчесова и эта зависимость пропадёт сама собой. Только такие тренеры как Семак и Черчесов могут держать такого напа в команде, больше таких тренеров во всём мире не найти
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Oldtrafford83
1617559444
Капец,какой же маразм с каждой новой репликой!!!
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Владислав Vlad
1617560004
Видимо Чабан не понимает разницы между сборными и клубами. Такую чушь несёт....
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aaaaahhhh
1617560475
у тренера эта зависимость, а не у игроков.
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Axe111
1617561009
Жуткий ужас,что говорит этот чел
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Fancyfall
1617561755
сам же сборную на это дерево и подсадил(
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Hektor 84
1617565138
Чабан это у тебя шлюбозависимость)))
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polt
1617572264
Расписался в своей никчемности, как тренера, кроме как рассчитывать на Дзюбу...
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Снег
1617609180
Ибо тренер НИЧЕМУ, кроме забросов на Дзюбу, научить не может...
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