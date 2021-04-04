Черчесов: «У сборной России есть дзюбозависимость»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил роль в игре команды нападающего Артема Дзюбы. По мнению тренера, есть зависимость.

– Согласны, что сборная имеет дзюбозависимость?

– Любая команда зависима от лидера. Сборная России имеет дзюбозависимость. «Барселона» имеет мессизависимость. «Милан» имеет ибразависимость. Не будет Златана Ибрагимовича – найдут другого Ибрагимовича.