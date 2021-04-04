Черчесов: «У сборной России есть дзюбозависимость»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил роль в игре команды нападающего Артема Дзюбы. По мнению тренера, есть зависимость.
– Согласны, что сборная имеет дзюбозависимость?
– Любая команда зависима от лидера. Сборная России имеет дзюбозависимость. «Барселона» имеет мессизависимость. «Милан» имеет ибразависимость. Не будет Златана Ибрагимовича – найдут другого Ибрагимовича.
- Дзюба – 2-й бомбардир в истории сборной.
- На этой неделе россияне проиграли Словакии (1:2).
- Летом Россия выступит на Евро-2020.
Источник: «Чемпионат»