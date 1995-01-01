Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    3 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?

    Черчесов: «У сборной России есть дзюбозависимость»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил роль в игре команды нападающего Артема Дзюбы. По мнению тренера, есть зависимость.

    – Согласны, что сборная имеет дзюбозависимость?

    – Любая команда зависима от лидера. Сборная России имеет дзюбозависимость. «Барселона» имеет мессизависимость. «Милан» имеет ибразависимость. Не будет Златана Ибрагимовича – найдут другого Ибрагимовича.

    • Дзюба – 2-й бомбардир в истории сборной.
    • На этой неделе россияне проиграли Словакии (1:2).
    • Летом Россия выступит на Евро-2020.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:48
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1034

      serglider 16 минут назад

      Летом чабан обосрется на Евро с этой сборной! Бельгии проигрываем без вариантов, Дания по составу, на сегодня, намного круче России, с финнами примерно одного класса сборные... Итого : третье-четвертое место в группе и... давай до свидания! Чабана менять нужно сегодня! Навряд ли кто-то еще учудит замену главного тренера накануне турнира, как испанцы... так что с чабаном провалим, однозначно, и Евро, и отбор на ЧМ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      RyslanZ 37 минут назад

      Это скорее у самого С.С. "инфекционная" спортивная зависимость от Артёма....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2825

      Fancyfall 40 минут назад

      сам же сборную на это дерево и подсадил(

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3005

      Axe111 52 минуты назад

      Жуткий ужас,что говорит этот чел

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2747

      aaaaahhhh 1 час назад

      у тренера эта зависимость, а не у игроков.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1464

      Аденн 1 час назад

      чабан вальтует. Накуй и чабана и дрочера надо гнать из сборной.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6223

      Владислав Vlad 1 час назад

      Видимо Чабан не понимает разницы между сборными и клубами. Такую чушь несёт....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +474

      SuperNils 1 час назад

      только в матчах с Мальтой, Люксембургом и тд и тп...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2583

      Oldtrafford83 1 час назад

      Капец,какой же маразм с каждой новой репликой!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12445

      Garrincha58 2 часа назад

      Убрать Черчесова и эта зависимость пропадёт сама собой. Только такие тренеры как Семак и Черчесов могут держать такого напа в команде, больше таких тренеров во всём мире не найти

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84132
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru