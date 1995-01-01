Черчесов: «У сборной России есть дзюбозависимость»

Летом чабан обосрется на Евро с этой сборной! Бельгии проигрываем без вариантов, Дания по составу, на сегодня, намного круче России, с финнами примерно одного класса сборные... Итого : третье-четвертое место в группе и... давай до свидания! Чабана менять нужно сегодня! Навряд ли кто-то еще учудит замену главного тренера накануне турнира, как испанцы... так что с чабаном провалим, однозначно, и Евро, и отбор на ЧМ.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил роль в игре команды нападающего Артема Дзюбы. По мнению тренера, есть зависимость.
– Согласны, что сборная имеет дзюбозависимость?
– Любая команда зависима от лидера. Сборная России имеет дзюбозависимость. «Барселона» имеет мессизависимость. «Милан» имеет ибразависимость. Не будет Златана Ибрагимовича – найдут другого Ибрагимовича.
- Дзюба – 2-й бомбардир в истории сборной.
- На этой неделе россияне проиграли Словакии (1:2).
- Летом Россия выступит на Евро-2020.