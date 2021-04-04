«Торпедо»: «Задача – выход в РПЛ по спортивному принципу»

Владелец «Торпедо» Роман Авдеев назвал цель клуба на остаток сезона ФНЛ. Речь идет о повышении в классе.

– Многие фанаты выражают вам респект за то, что вы устраиваете встречи в любом формате при любых обстоятельствах. Недавно в онлайн-формате, теперь – почти стихийный митинг после матча.

– С болельщиками нужно встречаться в непростое время. Футбол – это вещь эмоциональная, и когда все хорошо, меньше всего вопросов, мы все вместе объединены. А когда тяжелые времена, появляются вопросы, и на них нужно отвечать.

– На встрече было много вопросов о ближайших задачах команды. Еще раз – каковы они?

– Это как минимум попадание в стыки и выход в РПЛ по спортивному принципу.