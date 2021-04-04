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    «Торпедо»: «Задача – выход в РПЛ по спортивному принципу»

    Владелец «Торпедо» Роман Авдеев назвал цель клуба на остаток сезона ФНЛ. Речь идет о повышении в классе.

    – Многие фанаты выражают вам респект за то, что вы устраиваете встречи в любом формате при любых обстоятельствах. Недавно в онлайн-формате, теперь – почти стихийный митинг после матча.

    – С болельщиками нужно встречаться в непростое время. Футбол – это вещь эмоциональная, и когда все хорошо, меньше всего вопросов, мы все вместе объединены. А когда тяжелые времена, появляются вопросы, и на них нужно отвечать.

    – На встрече было много вопросов о ближайших задачах команды. Еще раз – каковы они?

    – Это как минимум попадание в стыки и выход в РПЛ по спортивному принципу.

    • «Торпедо» идет в зоне переходных матчей за выход в РПЛ.
    • На прошлой неделе «Торпедо» уволил Сергея Игнашевича и назначил на пост главного тренера Александра Бородюка.
    • «Торпедо» не играет в РПЛ с 2015 года.

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    Источник: «Р-Спорт»

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