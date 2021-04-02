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    UOL: Луческу инициировал активную работу «Динамо» К на бразильском рынке

    Киевское «Динамо» активизирует работу на бразильском рынке. Это инициатива главного тренера Мирчи Луческу.

    Для этого клуб нанял на работу своего бывшего футболиста Данило Силву, который будет курировать бразильское скаутское направление.

    «Приход Луческу дал возможность для найма в «Динамо» бразильцев. Мы должны искать самые правильные варианты и минимизировать ошибки. Я должен усовершенствовать работу «Динамо» на бразильском рынке.

    Я должен находить не только футболистов для первой команды, но и молодых талантов для обучения в динамовской академии. Я должен проводить максимально точный анализ профайла игрока. Нужно быть очень щепетильными в этих вопросах», – сказал Данило Силва.

    • Работая в «Шахтере», Луческу также привлекал игроков из Бразилии.
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    Источник: UOL

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    02.04.2021 22:54
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