«За Песчанокопское становится тревожно». Матч с «Чайкой» планируют посетить 300+ фанатов «Спартака-2»

PR-директор «Чайки» Максим Кадаев назвал количество гостевых болельщиков, планирующих посетить матч 34-го тура ФНЛ между командой из Песчанокопского и «Спартаком-2». Речь идет о нескольких сотнях приезжих фанатов.

«Более 300 фанатов «Спартака» собираются завтра пробить выезд в Песчанокопское. За село становится тревожно», – написал Кадаев.