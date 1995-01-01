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    «За Песчанокопское становится тревожно». Матч с «Чайкой» планируют посетить 300+ фанатов «Спартака-2»

    PR-директор «Чайки» Максим Кадаев назвал количество гостевых болельщиков, планирующих посетить матч 34-го тура ФНЛ между командой из Песчанокопского и «Спартаком-2». Речь идет о нескольких сотнях приезжих фанатов.

    «Более 300 фанатов «Спартака» собираются завтра пробить выезд в Песчанокопское. За село становится тревожно», – написал Кадаев.

    • Матч в Ростовской области состоится 3 апреля и начнется в 16:00 по Москве.
    • На следующий день основной «Спартак» сыграет в Ростове-на-Дону против «Ростова».
    • В «Чайке» есть экс-игроки системы «Спартака».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Максима Кадаева

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    Сегодня, 21:12
    Комментарии3
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      Рейтинг: +19689

      bset 2 минуты назад

      Помню, как-то играла Калуга в Кубке России и имела все шансы пройти дальше и привезти то ли Динамо, то ли Зенит. Так вот губернатор нашим очень не рекомендовал выходить в следующую стадию, потому что боялись, что не справятся с приезжими болельщиками.

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      Рейтинг: +9399

      BRO_football 6 минут назад

      Ну призовите отряд полицейских на время матча. В чём проблема?

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      Рейтинг: +23436

      пьяныйхоровод 37 минут назад

      Запасайтесь хлоркой .

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