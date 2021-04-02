«За Песчанокопское становится тревожно». Матч с «Чайкой» планируют посетить 300+ фанатов «Спартака-2»

PR-директор «Чайки» Максим Кадаев назвал количество гостевых болельщиков, планирующих посетить матч 34-го тура ФНЛ между командой из Песчанокопского и «Спартаком-2». Речь идет о нескольких сотнях приезжих фанатов.
«Более 300 фанатов «Спартака» собираются завтра пробить выезд в Песчанокопское. За село становится тревожно», – написал Кадаев.
- Матч в Ростовской области состоится 3 апреля и начнется в 16:00 по Москве.
- На следующий день основной «Спартак» сыграет в Ростове-на-Дону против «Ростова».
- В «Чайке» есть экс-игроки системы «Спартака».
Источник: твиттер Максима Кадаева