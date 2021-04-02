Игрока «Тамбова» Еркина более трех часов опрашивали в офисе РФС

Сегодня, 2 апреля, состоялся опрос полузащитника «Тамбова» Александра Еркина в офисе Российского футбольного союза.
По информации «СЭ», футболист, которого подозревают в игре на ставках, находился в здании РФС со своим адвокатом с 11:00 до 14:40 мск.
После опроса Еркин ответил на вопросы «СЭ».
– Как прошел опрос?
– Это не ко мне, а к пресс-атташе клуба. Мне запрещено говорить.
– Почему так долго длилось?
– Так получилось.
– Вчера появилось информация, что ваш одноклубник Дмитрий Герман отказался пройти полиграф. А вы?
– Без комментариев.
– Вы можете хотя бы сказать в чем вас обвиняют?
– Я сам не знаю. Как я могу об этом говорить, если я сам не знаю, в чем меня обвиняет РФС. Просто проводят проверку.
– Вы будете дальше играть?
– Почему я должен не играть?
– Клуб же вас отстранил от тренировок.
– На время разбирательств.
– Как долго оно продлится?
– Я не знаю. Что вы от меня хотите.
– Можете рассказать, как вы попали в «Тамбов»?
– Не буду я ничего рассказывать.