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  • Игрока «Тамбова» Еркина более трех часов опрашивали в офисе РФС

Игрока «Тамбова» Еркина более трех часов опрашивали в офисе РФС

2 апреля 2021, 15:53
3

Сегодня, 2 апреля, состоялся опрос полузащитника «Тамбова» Александра Еркина в офисе Российского футбольного союза.

По информации «СЭ», футболист, которого подозревают в игре на ставках, находился в здании РФС со своим адвокатом с 11:00 до 14:40 мск.

После опроса Еркин ответил на вопросы «СЭ».

– Как прошел опрос?

– Это не ко мне, а к пресс-атташе клуба. Мне запрещено говорить.

– Почему так долго длилось?

– Так получилось.

– Вчера появилось информация, что ваш одноклубник Дмитрий Герман отказался пройти полиграф. А вы?

– Без комментариев.

– Вы можете хотя бы сказать в чем вас обвиняют?

– Я сам не знаю. Как я могу об этом говорить, если я сам не знаю, в чем меня обвиняет РФС. Просто проводят проверку.

– Вы будете дальше играть?

– Почему я должен не играть?

– Клуб же вас отстранил от тренировок.

– На время разбирательств.

– Как долго оно продлится?

– Я не знаю. Что вы от меня хотите.

– Можете рассказать, как вы попали в «Тамбов»?

– Не буду я ничего рассказывать.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Тамбов Еркин Александр
Комментарии (3)
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Боцман59rus
1617370449
А почему не Следственный Комитет? Сор не хотят чинуши выносить? А если докажут, срок сами присудят, или в угол поставят. Цирк пля, а не страна
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zra78
1617371544
Да они деньги делили со ставок....
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koli4ka
1617393438
опрашивали...упрашивали...потом били...больно...по голове.
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