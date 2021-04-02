Игрока «Тамбова» Еркина более трех часов опрашивали в офисе РФС

Сегодня, 2 апреля, состоялся опрос полузащитника «Тамбова» Александра Еркина в офисе Российского футбольного союза.

По информации «СЭ», футболист, которого подозревают в игре на ставках, находился в здании РФС со своим адвокатом с 11:00 до 14:40 мск.

После опроса Еркин ответил на вопросы «СЭ».

– Как прошел опрос?

– Это не ко мне, а к пресс-атташе клуба. Мне запрещено говорить.

– Почему так долго длилось?

– Так получилось.

– Вчера появилось информация, что ваш одноклубник Дмитрий Герман отказался пройти полиграф. А вы?

– Без комментариев.

– Вы можете хотя бы сказать в чем вас обвиняют?

– Я сам не знаю. Как я могу об этом говорить, если я сам не знаю, в чем меня обвиняет РФС. Просто проводят проверку.

– Вы будете дальше играть?

– Почему я должен не играть?

– Клуб же вас отстранил от тренировок.

– На время разбирательств.

– Как долго оно продлится?

– Я не знаю. Что вы от меня хотите.

– Можете рассказать, как вы попали в «Тамбов»?

– Не буду я ничего рассказывать.