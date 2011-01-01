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    Игрока «Тамбова» Еркина более трех часов опрашивали в офисе РФС

    Сегодня, 2 апреля, состоялся опрос полузащитника «Тамбова» Александра Еркина в офисе Российского футбольного союза.

    По информации «СЭ», футболист, которого подозревают в игре на ставках, находился в здании РФС со своим адвокатом с 11:00 до 14:40 мск.

    После опроса Еркин ответил на вопросы «СЭ».

    – Как прошел опрос?

    – Это не ко мне, а к пресс-атташе клуба. Мне запрещено говорить.

    – Почему так долго длилось?

    – Так получилось.

    – Вчера появилось информация, что ваш одноклубник Дмитрий Герман отказался пройти полиграф. А вы?

    – Без комментариев.

    – Вы можете хотя бы сказать в чем вас обвиняют?

    – Я сам не знаю. Как я могу об этом говорить, если я сам не знаю, в чем меня обвиняет РФС. Просто проводят проверку.

    – Вы будете дальше играть?

    – Почему я должен не играть?

    – Клуб же вас отстранил от тренировок.

    – На время разбирательств.

    – Как долго оно продлится?

    – Я не знаю. Что вы от меня хотите.

    – Можете рассказать, как вы попали в «Тамбов»?

    – Не буду я ничего рассказывать.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +28154

      zra78 2 часа назад

      Да они деньги делили со ставок....

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      Рейтинг: +21518

      Боцман59rus 2 часа назад

      А почему не Следственный Комитет? Сор не хотят чинуши выносить? А если докажут, срок сами присудят, или в угол поставят. Цирк пля, а не страна

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