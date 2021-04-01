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  • Игрок «Тамбова» Герман отказался от проверки на полиграфе. Его подозревают в игре на ставках

Игрок «Тамбова» Герман отказался от проверки на полиграфе. Его подозревают в игре на ставках

1 апреля 2021, 21:49
5

Сегодня, 1 апреля, РФС опросил полузащитника «Тамбова» Дмитрия Германа по делу о предполагаемой игре на ставках.

«Сегодня по вызову РФС в офис организации прибыл Дмитрий Герман. Он был опрошен по различным вопросам, в том числе по играм на тотализаторе. От прохождения теста на полиграфе футболист отказался», – сообщили в службе коммуникаций союза.

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Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Тамбов Герман Дмитрий
Комментарии (5)
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воинКС
1617303466
полиграф это шулерство, правильно отказался. если им нечего предъявить чао рфс чао.
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ALEX ML
1617305016
Да день дурака сегодня
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karimlavren
1617308925
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Cules2013
1617333548
Результаты полиграфа не являются доказательством в суде. Не понимаю, нафига его до сих пор проводят в подобных делах. Полиграф реально показывает только вашу стрессоустойчивость. Быть нервным - не преступление, а спокойным - не оправдание. Я ещё понимаю, когда так балуются в некоторых фирмах при найме сотрудников, и то...
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portero
1617355079
Правильно сделал.
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