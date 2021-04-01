Игрок «Тамбова» Герман отказался от проверки на полиграфе. Его подозревают в игре на ставках

Сегодня, 1 апреля, РФС опросил полузащитника «Тамбова» Дмитрия Германа по делу о предполагаемой игре на ставках.
«Сегодня по вызову РФС в офис организации прибыл Дмитрий Герман. Он был опрошен по различным вопросам, в том числе по играм на тотализаторе. От прохождения теста на полиграфе футболист отказался», – сообщили в службе коммуникаций союза.
- Второй подозреваемый – форвард «Тамбова» Александр Еркин.
- Оба футболиста отстранены от тренировок с командой до конца разбирательства.
- К игре на ставках могут быть причастны не только Еркин и Герман.
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Источник: «РБ-Спорт»