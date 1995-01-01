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    Игрок «Тамбова» Герман отказался от проверки на полиграфе. Его подозревают в игре на ставках

    Сегодня, 1 апреля, РФС опросил полузащитника «Тамбова» Дмитрия Германа по делу о предполагаемой игре на ставках.

    «Сегодня по вызову РФС в офис организации прибыл Дмитрий Герман. Он был опрошен по различным вопросам, в том числе по играм на тотализаторе. От прохождения теста на полиграфе футболист отказался», – сообщили в службе коммуникаций союза.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8

      karimlavren 28 минут назад

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      Рейтинг: +2068

      ALEX ML 1 час назад

      Да день дурака сегодня

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      Рейтинг: +13

      воинКС 1 час назад

      полиграф это шулерство, правильно отказался. если им нечего предъявить чао рфс чао.

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