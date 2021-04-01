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  • Божович: Дзюба – самый полезный игрок сборной России. Соболеву полезно иметь перед глазами такой пример»

Божович: Дзюба – самый полезный игрок сборной России. Соболеву полезно иметь перед глазами такой пример»

1 апреля 2021, 18:38
12

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович высказался о нападающем «Спартака» и сборной России Александре Соболеве.

«Соболев всегда был мощным нападающим. А в более классной команде он прибавил в опыте и раскрепостился. В «Спартаке» Соболеву не нужно думать ни о чeм, кроме как об игре и голах. Он всe ещe молод и имеет хорошие шансы заиграть в сборной. Главное, что в «Спартаке» он почувствовал уверенность и не хочет останавливаться на достигнутом, это видно.

Да, пока Соболев проигрывает конкуренцию Дзюбе в сборной. В последние три-четыре года Артeм – самый полезный футболист для «Зенита» и сборной России. У него огромный опыт.

Соболеву очень полезно иметь перед глазами такой пример. У него ещe достаточно времени впереди. Если здоровье не подведeт, Саша ещe долго будет приносить пользу «Спартаку» и сборной России», – цитирует Божовича «Чемпионат».

  • Соболев забил 10 голов в 16 матчах текущего сезона РПЛ.
  • Его контракт со «Спартаком» истекает летом 2024 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Россия Дзюба Артем Соболев Александр Божович Миодраг
Комментарии (12)
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maygli
1617292996
Вот сразу видно. что Божевичу роликдзюбы понравился. :-)))
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portero
1617295377
Мне кажется Дзюба уже сдулся выдав неплохой отрезок минут 20-30 он труп и уже никакой пользы, да и отрезки эти он не в каждой игре выдаёт, его в концовке 20-15 минут выпускать, всё что сможет он покажет и устанет, смертельно...
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karimlavren
1617309004
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inzek
1617317586
хорош пример наяривать на камеру)
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Atom2020
1617337411
Деревяшка бездарен! Какой с него пример? Надел бутсы и пинает мяч - не значит футболист. А полезен разве что со слов любителей смачно подлизнуть.
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paracetamol
1617339676
Божович: Дзюба – самый полезный игрок сборной России из самых бесполезных.
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nik55
1617344313
бревно останется бревном как бы его не хвалили
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ivany4
1617348325
Хочешь загубить в человеке футболиста, а в футболисте человека - поставь ему в пример рукоблуда, и попроси брать с него пример.))
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Hektor 84
1617862357
Самый полезный в играх с карликами
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Hektor 84
1617879129
Шлюба это не удачный пример
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