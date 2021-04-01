Божович: Дзюба – самый полезный игрок сборной России. Соболеву полезно иметь перед глазами такой пример»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович высказался о нападающем «Спартака» и сборной России Александре Соболеве.

«Соболев всегда был мощным нападающим. А в более классной команде он прибавил в опыте и раскрепостился. В «Спартаке» Соболеву не нужно думать ни о чeм, кроме как об игре и голах. Он всe ещe молод и имеет хорошие шансы заиграть в сборной. Главное, что в «Спартаке» он почувствовал уверенность и не хочет останавливаться на достигнутом, это видно.

Да, пока Соболев проигрывает конкуренцию Дзюбе в сборной. В последние три-четыре года Артeм – самый полезный футболист для «Зенита» и сборной России. У него огромный опыт.

Соболеву очень полезно иметь перед глазами такой пример. У него ещe достаточно времени впереди. Если здоровье не подведeт, Саша ещe долго будет приносить пользу «Спартаку» и сборной России», – цитирует Божовича «Чемпионат».