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    Божович: Дзюба – самый полезный игрок сборной России. Соболеву полезно иметь перед глазами такой пример»

    Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович высказался о нападающем «Спартака» и сборной России Александре Соболеве.

    «Соболев всегда был мощным нападающим. А в более классной команде он прибавил в опыте и раскрепостился. В «Спартаке» Соболеву не нужно думать ни о чeм, кроме как об игре и голах. Он всe ещe молод и имеет хорошие шансы заиграть в сборной. Главное, что в «Спартаке» он почувствовал уверенность и не хочет останавливаться на достигнутом, это видно.

    Да, пока Соболев проигрывает конкуренцию Дзюбе в сборной. В последние три-четыре года Артeм – самый полезный футболист для «Зенита» и сборной России. У него огромный опыт.

    Соболеву очень полезно иметь перед глазами такой пример. У него ещe достаточно времени впереди. Если здоровье не подведeт, Саша ещe долго будет приносить пользу «Спартаку» и сборной России», – цитирует Божовича «Чемпионат».

    • Соболев забил 10 голов в 16 матчах текущего сезона РПЛ.
    • Его контракт со «Спартаком» истекает летом 2024 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:38
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +4122

      maygli 2 минуты назад

      Вот сразу видно. что Божевичу роликдзюбы понравился. :-)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14774

      alarm 10 минут назад

      хряки, вам понятно? и не хрюкать тут!

      0
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