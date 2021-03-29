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    «Спартак» – о новом тренере: «Можно гадать до бесконечности»

    Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на новые слухи касательно будущего тренера московской команды.

    Сегодня появилась информация о возможном назначении немецкого специалиста Торстена Финка.

    «Можно гадать до бесконечности», – сказал Фетисов в ответ на вопрос о рассматриваемых кандидатах.

    • «Спартак» по итогам 23 туров занимает второе место в таблице РПЛ.
    • Сейчас команду возглавляет Доменико Тедеско.
    • Его контракт с клубом истекает по окончании сезона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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