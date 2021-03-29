«Спартак» – о новом тренере: «Можно гадать до бесконечности»

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на новые слухи касательно будущего тренера московской команды.

Сегодня появилась информация о возможном назначении немецкого специалиста Торстена Финка.

«Можно гадать до бесконечности», – сказал Фетисов в ответ на вопрос о рассматриваемых кандидатах.