Малиновский: «Финляндия ничего не создала. У них не было моментов кроме стандартов и аутов»

А вы бл9 прямо дохера создали ЦЕЛЫХ 3 момента из которых 2 чисто просрали, а остальные удары по воробьям шикарно
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал результат матча 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 со сборной Финляндии (1:1).
«Потеряли очки с командой, которая ничего не создала по сути. Такие моменты в футболе нужно, дожимать, но ничего страшного. Есть еще игра.
Нужно чуть успокоиться, поддержать всех ребят, чтобы отбросили эти моменты... Посмотрим игру. Забили бы в первом тайме, можно было закрывать игру. Обидно, конечно. По игре нечего сказать. Все ребята старались, создавать моменты. Финны играли низким блоком, тяжело было, но нужно взять хорошие моменты с этой игры.
Мы неплохо сыграли в обороне, потому что кроме стандартов и аутов у них не было позиционных моментов, прессинговали агрессивно, отбирали мяч, перестраивались неплохо. Я считаю, что нам сегодня не хватило второго гола.
Нужно оставаться профессионалами. Это только вторая игра, поэтому все может измениться, длинный путь впереди. Зацикливаться не нужно просто нужно смотреть вперед.
С Францией показали содержательную игру и сегодня не давали ничего сделать сопернику. Важно в обороне внимательно действовать и забивать больше», – сказал Малиновский.
- Украинцы пропустили с пенальти на 89-й минуте.
- Команда Шевченко победила только в двух из последних десяти матчей.