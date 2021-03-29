Обляков: «Все ребята понимают, что пройти дальше на молодежном Евро возможно»

Полузащитник молодежной сборной России Иван Обляков высказался о шансах команды выйти из группы на Евро-2021 (U-21).

Россияне в воскресенье проиграли Франции со счетом 0:2.

Команда после поражения опустилась на третье место в группе.

Решающий матч с Данией Россия проведет 31 марта в 19:00 мск.

«Обидное поражение. Нам не удался небольшой 10-минутный отрезок, когда мы проиграли пару единоборств. Французы сразу наказали нас. Ничего сверхъестественного не произошло. Франция изначально была фаворитом группы, хоть и проиграла датчанам.

Сейчас все еще в наших руках, нужно побеждать. Будем стараться, сделаем все, что от нас зависит. Надо восстановиться, потом поговорим о Дании. Выйдем на игру с серьезным настроем, как на последнюю битву. У нас очень хорошая команда, есть индивидуально сильные ребята, мы способны победить.

Я считаю, мы ни в чем не уступили Франции, если не считать тот отрезок. Они физически были мощнее, конечно. Но мы и до игры знали, что французы – сильная команда, футболисты мощные и техничные, с ними сложно бороться. Но с мячом играли как они хорошо, так и мы. Я бы не сказал, что в центре они нас переиграли.

Повторюсь, плохих настроений после матча в команде нет, все ребята понимают, что пройти дальше возможно», – сказал Обляков.

Максименко: «Неплохо смотрелись. У Франции было только два пенальти»

Галактионов: «С французами мы играли как минимум на равных. Старались играть активно и не от обороны»

Уткин – о 0:2 с Францией: «Галактионов слабо сработал. Бездейственно ждал перерыва»

Дивеев: «Мы играли с французами на равных, ударов у нас даже больше»