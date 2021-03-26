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  • «Бескорыстная душа». Василий Березуцкий поддержал Слуцкого в строительстве стадиона в Волгограде 5 миллионами рублей

«Бескорыстная душа». Василий Березуцкий поддержал Слуцкого в строительстве стадиона в Волгограде 5 миллионами рублей

26 марта 2021, 20:35
7

Тренер ЦСКА Василий Березуцкий вложился в строительство футбольного стадиона в Волгограде, организованного главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким. Об этом рассказал сам Слуцкий на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

– Как строительство стадиона идет?

– Тяжело, со всеми загвоздками, но идет.

– И когда?

– Не знаю. Уже все сроки... Я думаю, что к сентябрю.

– Ну туда все вложились, кто хотел? И братья [Березуцкие]?

– Ну Вася мне чуть-чуть помог. Все пока.

– Чуть-чуть – это сколько?

– 5 миллионов рублей. Большое ему спасибо за это. Вася – бескорыстная душа.

  • Слуцкий и Березуцкий вместе работали в ЦСКА.
  • Разрешение на строительство стадиона пришлось добывать не без вмешательства РФС.
  • Слуцкий – уроженец Волгограда.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин Березуцкий Василий Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
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житель СПб
1616782235
Молодцы! Здорово. Очень приятно о таком читать.
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lipatov32
1616783622
Лучше бы детям на лечение отдал!!!
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slavа0508
1616825892
Молодцы!!!Когда человек думает не только о себе ,достойно уважения,,,
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Sancho010365
1616838958
Мужики, я горжусь Вами. Хорошие и приятные новости, а Слуцкий молодец, Рубин с интересом смотрю!
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