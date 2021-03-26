«Бескорыстная душа». Василий Березуцкий поддержал Слуцкого в строительстве стадиона в Волгограде 5 миллионами рублей

Тренер ЦСКА Василий Березуцкий вложился в строительство футбольного стадиона в Волгограде, организованного главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким. Об этом рассказал сам Слуцкий на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
– Как строительство стадиона идет?
– Тяжело, со всеми загвоздками, но идет.
– И когда?
– Не знаю. Уже все сроки... Я думаю, что к сентябрю.
– Ну туда все вложились, кто хотел? И братья [Березуцкие]?
– Ну Вася мне чуть-чуть помог. Все пока.
– Чуть-чуть – это сколько?
– 5 миллионов рублей. Большое ему спасибо за это. Вася – бескорыстная душа.
- Слуцкий и Березуцкий вместе работали в ЦСКА.
- Разрешение на строительство стадиона пришлось добывать не без вмешательства РФС.
- Слуцкий – уроженец Волгограда.
Источник: Бомбардир.ру