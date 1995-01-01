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    «Бескорыстная душа». Василий Березуцкий поддержал Слуцкого в строительстве стадиона в Волгограде 5 миллионами рублей

    Тренер ЦСКА Василий Березуцкий вложился в строительство футбольного стадиона в Волгограде, организованного главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким. Об этом рассказал сам Слуцкий на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

    – Как строительство стадиона идет?

    – Тяжело, со всеми загвоздками, но идет.

    – И когда?

    – Не знаю. Уже все сроки... Я думаю, что к сентябрю.

    – Ну туда все вложились, кто хотел? И братья [Березуцкие]?

    – Ну Вася мне чуть-чуть помог. Все пока.

    – Чуть-чуть – это сколько?

    – 5 миллионов рублей. Большое ему спасибо за это. Вася – бескорыстная душа.

    • Слуцкий и Березуцкий вместе работали в ЦСКА.
    • Разрешение на строительство стадиона пришлось добывать не без вмешательства РФС.
    • Слуцкий – уроженец Волгограда.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +134

      lipatov32 1 минуту назад

      Лучше бы детям на лечение отдал!!!

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      Рейтинг: +5940

      житель СПб 25 минут назад

      Молодцы! Здорово. Очень приятно о таком читать.

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