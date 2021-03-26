«Бескорыстная душа». Василий Березуцкий поддержал Слуцкого в строительстве стадиона в Волгограде 5 миллионами рублей

Тренер ЦСКА Василий Березуцкий вложился в строительство футбольного стадиона в Волгограде, организованного главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким. Об этом рассказал сам Слуцкий на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

– Как строительство стадиона идет?

– Тяжело, со всеми загвоздками, но идет.

– И когда?

– Не знаю. Уже все сроки... Я думаю, что к сентябрю.

– Ну туда все вложились, кто хотел? И братья [Березуцкие]?

– Ну Вася мне чуть-чуть помог. Все пока.

– Чуть-чуть – это сколько?

– 5 миллионов рублей. Большое ему спасибо за это. Вася – бескорыстная душа.