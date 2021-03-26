Кейн, Лингард, Шоу и Марез – среди претендентов на звание лучшего игрока АПЛ в марте

АПЛ опубликовала список номинантов на звание лучшего футболиста лиги по итогам марта.
На награду претендуют восемь игроков:
- Андреас Кристенсен, «Челси» (3 сухих матча из 3);
- Келечи Ихеначо, «Лестер» (5 голов в 3 матчах);
- Гарри Кейн, «Тоттенхэм» (3 гола и 2 ассиста в 4 матчах);
- Джесси Лингард, «Вест Хэм» (2 гола и 1 ассист в 2 матчах);
- Рияд Марез, «Манчестер Сити» (3 гола в 3 матчах);
- Илан Меслие, «Лидс» (1 сухой матч из 3, 16 сейвов);
- Люк Шоу, «Манчестер Юнайтед» (1 гол в 3 матчах);
- Леандро Троссард, «Брайтон» (2 гола и 1 ассист в 3 матчах).
Источник: Официальный сайт АПЛ