Акинфеев: «Какой я тренер? Не мое. Рутина»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что не планирует становиться тренером. По его мнению, эта работа единообразна.
«Какой я тренер, заканчивай давай (обращаясь к оператору ЦСКА ТВ – прим. «Бомбардира»). Тренерская работа – это не моe. Рутина», – сказал Акинфеев.
- Накануне ЦСКА возглавил экс-партнер Акинфеева Ивица Олич.
- Контракт Акинфеева с ЦСКА истекает следующим летом.
- ЦСКА идет в РПЛ вне зоны еврокубков.
«С возвращением, Ивица!» Акинфеев опубликовал фото с Оличем с разницей в 16 лет
Источник: ютуб-канал ЦСКА