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    Акинфеев: «Какой я тренер? Не мое. Рутина»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что не планирует становиться тренером. По его мнению, эта работа единообразна.

    «Какой я тренер, заканчивай давай (обращаясь к оператору ЦСКА ТВ – прим. «Бомбардира»). Тренерская работа – это не моe. Рутина», – сказал Акинфеев.

    • Накануне ЦСКА возглавил экс-партнер Акинфеева Ивица Олич.
    • Контракт Акинфеева с ЦСКА истекает следующим летом.
    • ЦСКА идет в РПЛ вне зоны еврокубков.

    «С возвращением, Ивица!» Акинфеев опубликовал фото с Оличем с разницей в 16 лет

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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    Сегодня, 20:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10187

      paracetamol 7 минут назад

      Да ты и вратарь никакой.

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