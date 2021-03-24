Акинфеев: «Какой я тренер? Не мое. Рутина»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что не планирует становиться тренером. По его мнению, эта работа единообразна.

«Какой я тренер, заканчивай давай (обращаясь к оператору ЦСКА ТВ – прим. «Бомбардира»). Тренерская работа – это не моe. Рутина», – сказал Акинфеев.

Накануне ЦСКА возглавил экс-партнер Акинфеева Ивица Олич .

. Контракт Акинфеева с ЦСКА истекает следующим летом.

ЦСКА идет в РПЛ вне зоны еврокубков.

«С возвращением, Ивица!» Акинфеев опубликовал фото с Оличем с разницей в 16 лет