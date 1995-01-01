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    Промес: «Тедеско – топ-тренер. Хочу, чтобы он остался в «Спартаке»

    Футболист «Спартака» Квинси Промес охарактеризовал главного тренера Доменико Тедеско. Немец покинет команду летом в связи с истечением контракта. Об этом Тедеско объявил в декабре.

    – Доменико Тедеско уйдет из «Спартака» в конце сезона. Это как-то чувствуется?

    – Нет. Мы двигаемся от игры к игре и только где-то в подсознании держим, что Доменико уйдет. Это его решение, и его нужно уважать. Мне очень нравится с ним работать, это топ-тренер. Думаю, все остальные ребята из команды скажут то же самое. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он остался.

    Возможно, для нас это дополнительная мотивация – своей игрой убедить его остаться. Но я не знаю, насколько это возможно. Когда я пришел, Доменико уже объявил о своем решении. Я работал со многими тренерами, и Доменико однозначно входит в мой топ: он понимает футбол, очень силен тактически, от него исходит сумасшедшая энергетика. Он идеальный тренер для «Спартака». Повторюсь, я очень хочу, чтобы он остался. Но в итоге это будет его решение.

    • Тедеско работает в России с октября 2019 года.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
    • Промес вернулся в «Спартак» зимой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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