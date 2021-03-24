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  • Промес: «Тедеско – топ-тренер. Хочу, чтобы он остался в «Спартаке»

Промес: «Тедеско – топ-тренер. Хочу, чтобы он остался в «Спартаке»

24 марта 2021, 19:35
13

Футболист «Спартака» Квинси Промес охарактеризовал главного тренера Доменико Тедеско. Немец покинет команду летом в связи с истечением контракта. Об этом Тедеско объявил в декабре.

– Доменико Тедеско уйдет из «Спартака» в конце сезона. Это как-то чувствуется?

– Нет. Мы двигаемся от игры к игре и только где-то в подсознании держим, что Доменико уйдет. Это его решение, и его нужно уважать. Мне очень нравится с ним работать, это топ-тренер. Думаю, все остальные ребята из команды скажут то же самое. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он остался.

Возможно, для нас это дополнительная мотивация – своей игрой убедить его остаться. Но я не знаю, насколько это возможно. Когда я пришел, Доменико уже объявил о своем решении. Я работал со многими тренерами, и Доменико однозначно входит в мой топ: он понимает футбол, очень силен тактически, от него исходит сумасшедшая энергетика. Он идеальный тренер для «Спартака». Повторюсь, я очень хочу, чтобы он остался. Но в итоге это будет его решение.

  • Тедеско работает в России с октября 2019 года.
  • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
  • Промес вернулся в «Спартак» зимой.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Спартак Промес Квинси Тедеско Доменико
Комментарии (13)
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rash1959
1616608690
Ребятки, всё от вас на поле зависит. Выигрывайте чемпионство, и Тедеско полюбасу никуда не уедет.
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Best_forever
1616612918
Топчик...
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Plyash
1616617350
Да успокойтесь,ребята.Тед останется,это очевидно.Игроки симпатизируют ему.Тед умеет потребовать,наказать,заставить,мотивировать любого игрока.Но самое главное,что при этом он умеет быть на равных с игроками,а это ценится очень высоко. Вот Федун с Тедом и замутили каверзу об уходе тренера,что бы те своей игрой мотивировали его остаться.И не важно,станет Спартак первым или нет,главное сейчас понять и увидеть,что Спартак состоялся,как команда.И похоже,всё идёт очень даже неплохо,игра у команды появилась,это даже ёжику понятно.Главное сейчас сохранить игру до конца тарнира,и я думаю,Тедеско наш.Всем удачи.
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вальтер79
1616621200
да остается он уже даже квартиру в кредит себе присматривает в Москве))))))
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rattyboy
1616622106
Нервный очень
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Benifacto
1616626662
тут нада менять весь штаб, вот Бердыева приглашали, он хотел, но со своим штабом, а ему объяснили что нужен только он, все сладкие места заняты, пилят сидят, цирк!!!!!!!Цигана позвали, у него штаба и проверенных людей нет, в этом и вопрос!!!! кто реально тренерует Спартак? штаб или тренер?
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Дядя Серёжа
1616666422
Как-то быстро он разглядел, а мы глаза пучим-пучим...
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zigbert
1616674427
Отчего же нет? Особенно когда такое желание подкреплено хорошей игрой.
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seth343
1616683996
Если будете играть, как последние 3 игры, да и пусть остается.
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