Промес: «Тедеско – топ-тренер. Хочу, чтобы он остался в «Спартаке»

Футболист «Спартака» Квинси Промес охарактеризовал главного тренера Доменико Тедеско. Немец покинет команду летом в связи с истечением контракта. Об этом Тедеско объявил в декабре.

– Доменико Тедеско уйдет из «Спартака» в конце сезона. Это как-то чувствуется?

– Нет. Мы двигаемся от игры к игре и только где-то в подсознании держим, что Доменико уйдет. Это его решение, и его нужно уважать. Мне очень нравится с ним работать, это топ-тренер. Думаю, все остальные ребята из команды скажут то же самое. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он остался.

Возможно, для нас это дополнительная мотивация – своей игрой убедить его остаться. Но я не знаю, насколько это возможно. Когда я пришел, Доменико уже объявил о своем решении. Я работал со многими тренерами, и Доменико однозначно входит в мой топ: он понимает футбол, очень силен тактически, от него исходит сумасшедшая энергетика. Он идеальный тренер для «Спартака». Повторюсь, я очень хочу, чтобы он остался. Но в итоге это будет его решение.