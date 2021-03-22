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  • Караваев: «К матчу с Мальтой подготовились великолепно. Недооценки не будет»

Караваев: «К матчу с Мальтой подготовились великолепно. Недооценки не будет»

22 марта 2021, 14:37
11

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев рассказал о подготовке национальной команды к матчу отбора ЧМ-2022 с Мальтой.

«Всe отлично, подготовились великолепно, поля и инфраструктура были на хорошем уровне, поэтому все в хорошем настроении и хорошо подготовлены к первой игре. Готовимся к Мальте, это очень серьезная игра.

Что рассказывали на теории? Это уже внутри команды. Тренеры подсказывают, как правильно сыграть, проблем с этим не должно возникнуть, поэтому будем готовиться.

Где буду играть? Мне без разницы, где поставит тренер, там и сыграю. Могу сыграть слева и справа, никаких проблем. Недооценки Мальты не будет, это отбор, недооценки не может быть», – цитирует Караваева «Матч ТВ».

  • Россия сыграет с Мальтой в среду, 24 марта.
  • Начало встречи – в 22:45 по московскому времени.
  • Помимо Мальты, в марте Россия сыграет со Словенией и Словакией.

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Мальта Россия Караваев Вячеслав
Комментарии (11)
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Plyash
1616414470
Ты лучше "подготовься великолепно" к игре с Хорватами,да Словенией со Словаками.А Мальту ты должен обыгрывать на автомате и с закрытыми глазами. Футболисты,блин.
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NewLife
1616414527
зюба уже снял напряжение ?))
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mutabor0992
1616416194
Это что, прикол?Какая недооценка?А вдруг кого то с работы не отпустят у сб.Мальты?И все хана подготовке!Идиоты!!!
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BRO_football
1616417739
Ой да знаем мы ваше недооценку! Вы это вашему усатому тренеру скажите. Перед матчем с Молдавией то же самое говорили
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Бриг
1616426819
Успокоил, а то переволновались тут.
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Taps
1616429645
Ну -ну ... Не обосритесь.
Ответить
maygli
1616429945
Ну-ну... будем посмотреть.
Ответить
Fusballer
1616431747
И правильно! Это очень серьёзный соперник! Нужно выложиться на 200 процентов!
Ответить
vlad1969
1616444212
Против банкиров, почтальонов, электриков)))))в ничейку сгоняйте)!!
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serglider
1616522082
По идеи, с Мальтой нужно вообще играть вторым составом! Много перелетов, большая плотность игр... Как бы не обделаться и не отгрести от прямых конкурентов. Потом овцевод будет оправдываться, что де силов у ребят не хватило на все матчи... Изначально держим минус шесть очков от хорватов, по-этому потеря очков в матчах с конкурентами за второе место, ставит крест на выходе в финальную часть турнира.
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