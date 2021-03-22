Караваев: «К матчу с Мальтой подготовились великолепно. Недооценки не будет»

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев рассказал о подготовке национальной команды к матчу отбора ЧМ-2022 с Мальтой.

«Всe отлично, подготовились великолепно, поля и инфраструктура были на хорошем уровне, поэтому все в хорошем настроении и хорошо подготовлены к первой игре. Готовимся к Мальте, это очень серьезная игра.

Что рассказывали на теории? Это уже внутри команды. Тренеры подсказывают, как правильно сыграть, проблем с этим не должно возникнуть, поэтому будем готовиться.

Где буду играть? Мне без разницы, где поставит тренер, там и сыграю. Могу сыграть слева и справа, никаких проблем. Недооценки Мальты не будет, это отбор, недооценки не может быть», – цитирует Караваева «Матч ТВ».