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    Караваев: «К матчу с Мальтой подготовились великолепно. Недооценки не будет»

    Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев рассказал о подготовке национальной команды к матчу отбора ЧМ-2022 с Мальтой.

    «Всe отлично, подготовились великолепно, поля и инфраструктура были на хорошем уровне, поэтому все в хорошем настроении и хорошо подготовлены к первой игре. Готовимся к Мальте, это очень серьезная игра.

    Что рассказывали на теории? Это уже внутри команды. Тренеры подсказывают, как правильно сыграть, проблем с этим не должно возникнуть, поэтому будем готовиться.

    Где буду играть? Мне без разницы, где поставит тренер, там и сыграю. Могу сыграть слева и справа, никаких проблем. Недооценки Мальты не будет, это отбор, недооценки не может быть», – цитирует Караваева «Матч ТВ».

    • Россия сыграет с Мальтой в среду, 24 марта.
    • Начало встречи – в 22:45 по московскому времени.
    • Помимо Мальты, в марте Россия сыграет со Словенией и Словакией.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8093

      NewLife 10 минут назад

      зюба уже снял напряжение ?))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5299

      playsh 10 минут назад

      Ты лучше "подготовься великолепно" к игре с Хорватами,да Словенией со Словаками.А Мальту ты должен обыгрывать на автомате и с закрытыми глазами.
      Футболисты,блин.

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