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  • Мижигурскис: «Лечче» был готов взять Рассказова, но трансфер не состоялся из-за беременности жены»

Мижигурскис: «Лечче» был готов взять Рассказова, но трансфер не состоялся из-за беременности жены»

21 марта 2021, 14:58
4

Агент защитника «Арсенала» Николая Рассказова Валериюс Мижигурскис сообщил, что у футболиста было предложение из Европы. Речь идет о «Лечче».

«Интерес конкретный к Рассказову был у «Лечче». Готовы были его взять, но у него жена тогда была беременна. Это было года полтора назад.

Сейчас руководство «Спартака» рассчитывает на Колю. И он хочет играть в «Спартаке», – сказал Мижигурскис.

  • «Лечче» сейчас выступает в Серии В.
  • Рассказов летом должен вернуться в «Спартак».
  • 23-летний игрок в текущем сезоне РПЛ провел 12 матчей.

Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Лечче Спартак Арсенал
Комментарии (4)
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Hektor 84
1616344666
И как беременность могла помешать? Полтора года назад коронавирусом еще и не пахло. Та и в Италии медицина явно лучше. Просто игрочишка Рассказов ждал предложений от Интера или Ювентуса! А в Лечче такие звезды как он не поедут))?
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Garrincha58
1616349831
пля, а был ли мальчик? разве от таких предложений отказываются
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JTherry
1616394158
про Колю Рассказова пока больше рассказов от его агента, а кто ему мешает играть хоть в Лечче, хоть в Спартаке? казалось бы, играй, показывай на что ты способен... а пока и в тульском Арсенале слабо играет...
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maygli
1616412922
Лапша на уши с такой гнилой отмазкой. Меня вот тоже на Мальдивы приглашали отдохнуть, не смог поехать - плавок подходящих не было, а как без них.
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