Мижигурскис: «Лечче» был готов взять Рассказова, но трансфер не состоялся из-за беременности жены»

Агент защитника «Арсенала» Николая Рассказова Валериюс Мижигурскис сообщил, что у футболиста было предложение из Европы. Речь идет о «Лечче».
«Интерес конкретный к Рассказову был у «Лечче». Готовы были его взять, но у него жена тогда была беременна. Это было года полтора назад.
Сейчас руководство «Спартака» рассчитывает на Колю. И он хочет играть в «Спартаке», – сказал Мижигурскис.
- «Лечче» сейчас выступает в Серии В.
- Рассказов летом должен вернуться в «Спартак».
- 23-летний игрок в текущем сезоне РПЛ провел 12 матчей.
Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»