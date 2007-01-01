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    Мижигурскис: «Лечче» был готов взять Рассказова, но трансфер не состоялся из-за беременности жены»

    Агент защитника «Арсенала» Николая Рассказова Валериюс Мижигурскис сообщил, что у футболиста было предложение из Европы. Речь идет о «Лечче».

    «Интерес конкретный к Рассказову был у «Лечче». Готовы были его взять, но у него жена тогда была беременна. Это было года полтора назад.

    Сейчас руководство «Спартака» рассчитывает на Колю. И он хочет играть в «Спартаке», – сказал Мижигурскис.

    • «Лечче» сейчас выступает в Серии В.
    • Рассказов летом должен вернуться в «Спартак».
    • 23-летний игрок в текущем сезоне РПЛ провел 12 матчей.

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    Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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