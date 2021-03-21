Мижигурскис: «Лечче» был готов взять Рассказова, но трансфер не состоялся из-за беременности жены»

Агент защитника «Арсенала» Николая Рассказова Валериюс Мижигурскис сообщил, что у футболиста было предложение из Европы. Речь идет о «Лечче».

«Интерес конкретный к Рассказову был у «Лечче». Готовы были его взять, но у него жена тогда была беременна. Это было года полтора назад.

Сейчас руководство «Спартака» рассчитывает на Колю. И он хочет играть в «Спартаке», – сказал Мижигурскис.