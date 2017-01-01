Шалимов: «Хорошо знаю Вандерсона из «Краснодара». Когда тяжело, его нет на поле»

Мне так и непонятно: игрок нужен команде или нет? По моим ощущениям - это очень хороший игрок. А бойцовские качества, настрой на игру - это как раз работа тренера! Его умение простимулировать игрока. Как то так...
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов дал оценку игроку команды Вандерсону. По мнению Шалимова, футболисту не хватает бойцовских качеств.
«Я Вандерсона знаю хорошо. Он больше трех лет в «Краснодаре». Когда тяжело, его нет [на поле]», – охарактеризовал Шалимов бразильца.
- 26-летний Вандерсон пополнил «Краснодар» в 2017 году.
- Он стоит на рынке 11 миллионов евро.
- В текущем сезоне РПЛ Вандерсон провел 14 матчей, забил гол, сделал 4 результативные передачи.