Шалимов: «Хорошо знаю Вандерсона из «Краснодара». Когда тяжело, его нет на поле»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов дал оценку игроку команды Вандерсону. По мнению Шалимова, футболисту не хватает бойцовских качеств.

«Я Вандерсона знаю хорошо. Он больше трех лет в «Краснодаре». Когда тяжело, его нет [на поле]», – охарактеризовал Шалимов бразильца.