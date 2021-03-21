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  • Шалимов: «Хорошо знаю Вандерсона из «Краснодара». Когда тяжело, его нет на поле»

Шалимов: «Хорошо знаю Вандерсона из «Краснодара». Когда тяжело, его нет на поле»

21 марта 2021, 12:46
7

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов дал оценку игроку команды Вандерсону. По мнению Шалимова, футболисту не хватает бойцовских качеств.

«Я Вандерсона знаю хорошо. Он больше трех лет в «Краснодаре». Когда тяжело, его нет [на поле]», – охарактеризовал Шалимов бразильца.

  • 26-летний Вандерсон пополнил «Краснодар» в 2017 году.
  • Он стоит на рынке 11 миллионов евро.
  • В текущем сезоне РПЛ Вандерсон провел 14 матчей, забил гол, сделал 4 результативные передачи.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Краснодар Вандерсон Шалимов Игорь
Комментарии (7)
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Garrincha58
1616322359
почти все бразильцы приехав в Россию становятся ленивыми давно говорил и буду утверждать не стоит нам их приглашать в наш суровый климат нашим командам стоит осваивать рынок шведских игроков также из балканских стран эти легионеры намного уверенней чувствуют себя в нашем чемпионате
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Вомбат
1616327130
Ну надо же, и он заметил. Всего 3 года тренировал команду и заметил-таки, что Вандерсон хорош только, когда вся команда хорошо играет.
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житель СПб
1616330102
Мне так и непонятно: игрок нужен команде или нет? По моим ощущениям - это очень хороший игрок. А бойцовские качества, настрой на игру - это как раз работа тренера! Его умение простимулировать игрока. Как то так...
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Argon
1616339356
Физрук разговорился.
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anjaneri
1616370941
Шлима сдал Вандерлея.
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