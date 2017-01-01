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    Шалимов: «Хорошо знаю Вандерсона из «Краснодара». Когда тяжело, его нет на поле»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов дал оценку игроку команды Вандерсону. По мнению Шалимова, футболисту не хватает бойцовских качеств.

    «Я Вандерсона знаю хорошо. Он больше трех лет в «Краснодаре». Когда тяжело, его нет [на поле]», – охарактеризовал Шалимов бразильца.

    • 26-летний Вандерсон пополнил «Краснодар» в 2017 году.
    • Он стоит на рынке 11 миллионов евро.
    • В текущем сезоне РПЛ Вандерсон провел 14 матчей, забил гол, сделал 4 результативные передачи.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5896

      житель СПб 29 минут назад

      Мне так и непонятно: игрок нужен команде или нет? По моим ощущениям - это очень хороший игрок. А бойцовские качества, настрой на игру - это как раз работа тренера! Его умение простимулировать игрока. Как то так...

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      Рейтинг: +7845

      Вомбат 1 час назад

      Ну надо же, и он заметил. Всего 3 года тренировал команду и заметил-таки, что Вандерсон хорош только, когда вся команда хорошо играет.

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      Рейтинг: +12337

      Garrincha58 2 часа назад

      почти все бразильцы приехав в Россию становятся ленивыми давно говорил и буду утверждать не стоит нам их приглашать в наш суровый климат нашим командам стоит осваивать рынок шведских игроков также из балканских стран эти легионеры намного уверенней чувствуют себя в нашем чемпионате

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      Рейтинг: +5896

      житель СПб > Garrincha58 31 минуту назад

      Готов бы был согласиться - но ЦСКА, да и ШАХТЕР украинский доказывают другое. Так что наверное дело в другом - в выборе игроков и в работе с игроками?

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