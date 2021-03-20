Daily Mail: Моуринью уволят из «Тоттенхэма» в случае непопадания в топ-4 АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью может летом покинуть занимаемый пост.

По информации Daily Mail, будущее португальца напрямую зависит от результатов команды. Если лондонцы не попадут в топ-4 АПЛ по итогам сезона, то 58-летнего специалиста отстранят от работы.

Есть вероятность, что Моуринью продолжит ежемесячно получать зарплату, числясь сотрудником клуба, поскольку у него огромная компенсация за увольнение.