Daily Mail: Моуринью уволят из «Тоттенхэма» в случае непопадания в топ-4 АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью может летом покинуть занимаемый пост.
По информации Daily Mail, будущее португальца напрямую зависит от результатов команды. Если лондонцы не попадут в топ-4 АПЛ по итогам сезона, то 58-летнего специалиста отстранят от работы.
Есть вероятность, что Моуринью продолжит ежемесячно получать зарплату, числясь сотрудником клуба, поскольку у него огромная компенсация за увольнение.
- «Тоттенхэм» набрал 45 очков в 28 турах АПЛ.
- Команда идет на восьмом месте в лиге, отставание от топ-4 – шесть баллов.
- Основной кандидат на замену Моуринью – Юлиан Нагельсман из «РБ Лейпциг».
Источник: Daily Mail