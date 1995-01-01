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    Daily Mail: Моуринью уволят из «Тоттенхэма» в случае непопадания в топ-4 АПЛ

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью может летом покинуть занимаемый пост.

    По информации Daily Mail, будущее португальца напрямую зависит от результатов команды. Если лондонцы не попадут в топ-4 АПЛ по итогам сезона, то 58-летнего специалиста отстранят от работы.

    Есть вероятность, что Моуринью продолжит ежемесячно получать зарплату, числясь сотрудником клуба, поскольку у него огромная компенсация за увольнение.

    • «Тоттенхэм» набрал 45 очков в 28 турах АПЛ.
    • Команда идет на восьмом месте в лиге, отставание от топ-4 – шесть баллов.
    • Основной кандидат на замену Моуринью – Юлиан Нагельсман из «РБ Лейпциг».

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    Источник: Daily Mail

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