Мусаев – об удалении Кайо в игре с «Динамо»: «Трудно понять, что у него в голове»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча 23-го тура РПЛ против «Динамо», а также прокомментировал красную карточку защитника своей команды Кайо.

Краснодарцы проиграли дома со счетом 2:3, хотя вели в два мяча.

Бразильца удалили на 18-й минуте за два предупреждения.

«Матч был похож на то, что мы показываем весь сезон в чемпионате России. Сами себе создаем проблемы, которые не должна создавать команда, ставящая перед собой высокие цели.

Контролировали игру, забили мяч. После перерыва неплохо начали, забили второй гол, но... Тяжело кого-то сейчас упрекнуть за ошибки, все бились и отдали все свои силы на поле.

Быстрые карточки Кайо? Проблема в игроке. Если футболист, имея уже желтую карточку, идет в такие фолы, то я не имею права такое комментировать. Трудно понять, что у него в голове», – сказал Мусаев.