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    Мусаев – об удалении Кайо в игре с «Динамо»: «Трудно понять, что у него в голове»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча 23-го тура РПЛ против «Динамо», а также прокомментировал красную карточку защитника своей команды Кайо.

    • Краснодарцы проиграли дома со счетом 2:3, хотя вели в два мяча.
    • Бразильца удалили на 18-й минуте за два предупреждения.

    «Матч был похож на то, что мы показываем весь сезон в чемпионате России. Сами себе создаем проблемы, которые не должна создавать команда, ставящая перед собой высокие цели.

    Контролировали игру, забили мяч. После перерыва неплохо начали, забили второй гол, но... Тяжело кого-то сейчас упрекнуть за ошибки, все бились и отдали все свои силы на поле.

    Быстрые карточки Кайо? Проблема в игроке. Если футболист, имея уже желтую карточку, идет в такие фолы, то я не имею права такое комментировать. Трудно понять, что у него в голове», – сказал Мусаев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +22

      Sancho010365 9 минут назад

      Верю в Мусаева. Проблемы есть, мечтаю что у земляков руководство начнёт смотреть в нашу сторону, в Украине неплохая молодёжь. В Европе парни неплохо играют, сборная должна себя показать в этом году. Болею за Динамо Киев, Краснодар, Ростов и Рубин. Удачи всем! Жду от Рубина бомбу. Слуцкий и парни молодцы! Вы просто супер!

      0
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      Рейтинг: +8993

      Hektor 84 21 минуту назад

      Трудно понять какая каша у тебя в голове

      0
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      Рейтинг: +779

      Хейтер Аларм 38 минут назад

      Проблема во всем, но только не в мусаеве (не хочу даже это дерьмо с большой буквы писать)

      1
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      Рейтинг: +21267

      Боцман59rus 49 минут назад

      А что у ваших селекционеров в голове, ответишь?

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