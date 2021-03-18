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  • Мусаев – об удалении Кайо в игре с «Динамо»: «Трудно понять, что у него в голове»

Мусаев – об удалении Кайо в игре с «Динамо»: «Трудно понять, что у него в голове»

18 марта 2021, 22:40
15

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча 23-го тура РПЛ против «Динамо», а также прокомментировал красную карточку защитника своей команды Кайо.

  • Краснодарцы проиграли дома со счетом 2:3, хотя вели в два мяча.
  • Бразильца удалили на 18-й минуте за два предупреждения.

«Матч был похож на то, что мы показываем весь сезон в чемпионате России. Сами себе создаем проблемы, которые не должна создавать команда, ставящая перед собой высокие цели.

Контролировали игру, забили мяч. После перерыва неплохо начали, забили второй гол, но... Тяжело кого-то сейчас упрекнуть за ошибки, все бились и отдали все свои силы на поле.

Быстрые карточки Кайо? Проблема в игроке. Если футболист, имея уже желтую карточку, идет в такие фолы, то я не имею права такое комментировать. Трудно понять, что у него в голове», – сказал Мусаев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Кайо Мусаев Мурад
Комментарии (15)
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Боцман59rus
1616096652
А что у ваших селекционеров в голове, ответишь?
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Хейтер Аларм
1616097328
Проблема во всем, но только не в мусаеве (не хочу даже это дерьмо с большой буквы писать)
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Sancho010365
1616099089
Верю в Мусаева. Проблемы есть, мечтаю что у земляков руководство начнёт смотреть в нашу сторону, в Украине неплохая молодёжь. В Европе парни неплохо играют, сборная должна себя показать в этом году. Болею за Динамо Киев, Краснодар, Ростов и Рубин. Удачи всем! Жду от Рубина бомбу. Слуцкий и парни молодцы! Вы просто супер!
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absent32
1616100052
что значит "что у него в голове"? что за бред? что за гафно из уст физрука? да задолбали уже его защищать!!! игровая ситуация, ни какой грубости, просто так сложилось. он же не пошел в подкат, не переломал ногу или череп. у него все в порядке в голове в отличии от краснодарского руководства, которое держит какого то пацана у себя на скамейке. кто такой Мусаев? в ж...о...п...е весь Краснодар со своим мусаевым, в полной и там и остается. а он так и будет дальше винить игроков, что они не думают головой и вообще они рукожопы!!!
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paracetamol
1616101949
А что у тебя в голове, Муська, вообще непонятно. То-ли каша, то-ли чугун.
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vladik12
1616126457
Опилки! У меня на даче они в бороздах (чтобы много влаги не скапливалось), у горемыки Кайо - в голове.
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ilichkadr
1616137616
"Сами себе создаем проблемы, которые не должна создавать команда, ставящая перед собой высокие цели." Складывается впечатление, что Мусаев не главный тренер команды, а птица Говорун от КанделакиТВ. Вроде и болею за команду, но за её результаты не отвечаю. P.S. Мурада даже физруком назвать язык не поворачивается. Исполнитель указаний Галицкого и не более того.
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Вальдемар IV
1616139290
молодца, с тамбовом лоханулся, хашиг мог и выгнать за осечку, но с динамо одержали волевой просер
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Январь 59
1616149622
Вчера на одной из веток , я уже писал:"До конца сезона осталось семь туров, Краснодара играть с Ахматом и Крыльями, не факт что тут будут победы, а далее сплошной ад. Зенит,ЦСКА,Рубин,Ростов, Сочи. Похоже слова Хашига о всех поражениях имеют оправдание. Похоже даже Урал обгонит быков, и будет команда бороться не за место в зоне ЕК, а за зону стыков, что бы на прямую не вылететь.
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Кузьмич на трибуне
1616170831
Ещё труднее понять тренера, который после удаления ц.защитника , убирает главного игрока в центре поля и оставляет условного нападающего. Зачем нужен нападающий, если в середине поля дыра? это ошибка тренера, очень трудно понять, что думал тренер.
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