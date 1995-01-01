«Краснодар» играет с «Динамо» вдесятером с 18-й минуты. Кайо удалили за два предупреждения

В матче 23-го тура РПЛ «Краснодар» принимает московское «Динамо».

На 18-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве – красную карточку получил защитник Кайо.

Бразильца удалили за два предупреждения: первое ему показали за срыв атаки в центре поля, а второе – за фол вблизи штрафной площади.