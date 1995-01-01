Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?

    «Краснодар» играет с «Динамо» вдесятером с 18-й минуты. Кайо удалили за два предупреждения

    В матче 23-го тура РПЛ «Краснодар» принимает московское «Динамо».

    На 18-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве – красную карточку получил защитник Кайо.

    Бразильца удалили за два предупреждения: первое ему показали за срыв атаки в центре поля, а второе – за фол вблизи штрафной площади.

    • «Краснодар» выигрывает со счетом 1:0.
    • Команда идет на девятом месте в таблице РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:39
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1615

      Retiremen_VMF 13 минут назад

      Кайо, ТРЕТИЙ проигрыш от твоей личной безграмотности. Уйди, Мусаев тебя никогда не выгонит, даже если ты будешь постоянно (хотя ты и так постоянно) валить в свои ворота.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5838

      житель СПб 1 час назад

      Казарцев - в своем аплуа: "включает мужика". Видимо, в его понимании это - не давать карточки игрокам Динамо за такие же действия(удары по ногам сзади), за которые он удалил игрока Краснодара. Динамо пользуется этим и постепенно переходит на тактику постоянных и болезненных нарушений. Обычно на это идет команда без игрока, по необходимости, а вот чтобы наоборот - встречается редко.. Подленько! В духе прежнего Динамо, а вот от нынешнего тренера команды такой тактики не ожидал.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83721
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru