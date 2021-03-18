Тарасов: «Нахожусь в подвешенном состоянии – продолжать играть или закончить карьеру»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов опубликовал пост в инстаграме, посвященный своему 34-летию.

«Мне сегодня 34! О чем можно помечтать в этот день? Когда мне было пять-шесть лет, я часто оставался у бабушки в своeм родном Гольяново, каждый день я спускался с пятого этажа, заходил с мячом за другом Митяем и на весь день мы уходили играть в футбол на школьную площадку, бабушка выходила на балкон и кричала: «Дима, иди обедать». Я обычно отвечал: «Сейчас приду, и продолжал играть»...я мог играть без обеда и ужина. Возвращался только поздно вечером.

Спасибо папе, что однажды отвeл меня в секцию «Трудовые резервы». Где я осознанно начал двигаться к своей мечте. Тогда я даже не мог и мечтать, что добьюсь больших результатов в профессиональном футболе, стану чемпионом России и трижды выигрывал кубок России.

Сейчас я нахожусь в подвешенном состоянии, на грани того, продолжать играть или закончить карьеру. Это трудный этап. Это нервы, стрессы и давление. Представьте себе, что вы большую часть своей жизни отдали любимому делу, а теперь возможно вам придeтся с ним попрощаться.

Я хочу сказать спасибо моей семье! Маме, которая всегда помогает. родной сестренке, моим друзьям, которые рядом несмотря ни на что. И отдельное спасибо моей любимой жене, детям, которые дают мне сил и веру в то, что все только начинается и главные победы ещe впереди!» – написал Тарасов.

С февраля хавбек выступает за московский «Сахалинец» в ЛФЛ.

Его последним профессиональным клубом был «Рубин».