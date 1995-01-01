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    Тарасов: «Нахожусь в подвешенном состоянии – продолжать играть или закончить карьеру»

    Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов опубликовал пост в инстаграме, посвященный своему 34-летию.

    «Мне сегодня 34! О чем можно помечтать в этот день? Когда мне было пять-шесть лет, я часто оставался у бабушки в своeм родном Гольяново, каждый день я спускался с пятого этажа, заходил с мячом за другом Митяем и на весь день мы уходили играть в футбол на школьную площадку, бабушка выходила на балкон и кричала: «Дима, иди обедать». Я обычно отвечал: «Сейчас приду, и продолжал играть»...я мог играть без обеда и ужина. Возвращался только поздно вечером.

    Спасибо папе, что однажды отвeл меня в секцию «Трудовые резервы». Где я осознанно начал двигаться к своей мечте. Тогда я даже не мог и мечтать, что добьюсь больших результатов в профессиональном футболе, стану чемпионом России и трижды выигрывал кубок России.

    Сейчас я нахожусь в подвешенном состоянии, на грани того, продолжать играть или закончить карьеру. Это трудный этап. Это нервы, стрессы и давление. Представьте себе, что вы большую часть своей жизни отдали любимому делу, а теперь возможно вам придeтся с ним попрощаться.

    Я хочу сказать спасибо моей семье! Маме, которая всегда помогает. родной сестренке, моим друзьям, которые рядом несмотря ни на что. И отдельное спасибо моей любимой жене, детям, которые дают мне сил и веру в то, что все только начинается и главные победы ещe впереди!» – написал Тарасов.

    • С февраля хавбек выступает за московский «Сахалинец» в ЛФЛ.
    • Его последним профессиональным клубом был «Рубин».

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    Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3962

      maygli 26 секунд назад

      Сделай на груди наколку царя и в госдуму.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8919

      Hektor 84 26 минут назад

      Уже 34 года, а ума так и не прибавилось! Жалко его детей, от того что у них папа идиот и не лечится!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12137

      JTherry 28 минут назад

      московский Сахалинец, это почти как саранский Тамбов))

      2
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      Рейтинг: +6408

      САДЫЧОК 1 час назад

      Тарасов: «Нахожусь...Лучше иди подальше от футбола !

      2
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      Рейтинг: +3851

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Ты свою карьеру футболиста лет 5 назад закончил, а вместо нее начал карьеру клоуна

      6
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