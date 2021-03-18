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  • Тарасов: «Нахожусь в подвешенном состоянии – продолжать играть или закончить карьеру»

Тарасов: «Нахожусь в подвешенном состоянии – продолжать играть или закончить карьеру»

18 марта 2021, 12:00
12

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов опубликовал пост в инстаграме, посвященный своему 34-летию.

«Мне сегодня 34! О чем можно помечтать в этот день? Когда мне было пять-шесть лет, я часто оставался у бабушки в своeм родном Гольяново, каждый день я спускался с пятого этажа, заходил с мячом за другом Митяем и на весь день мы уходили играть в футбол на школьную площадку, бабушка выходила на балкон и кричала: «Дима, иди обедать». Я обычно отвечал: «Сейчас приду, и продолжал играть»...я мог играть без обеда и ужина. Возвращался только поздно вечером.

Спасибо папе, что однажды отвeл меня в секцию «Трудовые резервы». Где я осознанно начал двигаться к своей мечте. Тогда я даже не мог и мечтать, что добьюсь больших результатов в профессиональном футболе, стану чемпионом России и трижды выигрывал кубок России.

Сейчас я нахожусь в подвешенном состоянии, на грани того, продолжать играть или закончить карьеру. Это трудный этап. Это нервы, стрессы и давление. Представьте себе, что вы большую часть своей жизни отдали любимому делу, а теперь возможно вам придeтся с ним попрощаться.

Я хочу сказать спасибо моей семье! Маме, которая всегда помогает. родной сестренке, моим друзьям, которые рядом несмотря ни на что. И отдельное спасибо моей любимой жене, детям, которые дают мне сил и веру в то, что все только начинается и главные победы ещe впереди!» – написал Тарасов.

  • С февраля хавбек выступает за московский «Сахалинец» в ЛФЛ.
  • Его последним профессиональным клубом был «Рубин».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова
Россия. Премьер-лига Тарасов Дмитрий
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Ганнибал Лектор
1616058230
Ты свою карьеру футболиста лет 5 назад закончил, а вместо нее начал карьеру клоуна
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САДЫЧОК
1616059273
Тарасов: «Нахожусь...Лучше иди подальше от футбола !
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JTherry
1616061671
московский Сахалинец, это почти как саранский Тамбов))
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Hektor 84
1616061816
Уже 34 года, а ума так и не прибавилось! Жалко его детей, от того что у них папа идиот и не лечится!
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maygli
1616063376
Сделай на груди наколку царя и в госдуму.
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Боцман59rus
1616063727
Глядя на него, становится жалко Бузову
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kvm
1616064777
бузов и бузова - два буратины!
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Давид59
1616064958
А что он разве ещё не в Думе? Столько раз бил себя в грудь, рвал рубашку, кричал "я свой!!!". Странно. Но думаю скоро там будет. Зря что-ли Путина под футболкой носил.
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rash1959
1616073485
Подрочил бы (спроси зюбу как), легче станет, нервы, стрессы и давление - всё пройдёт.
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хав_бек
1616092078
Играй, пока Бузова поёт))) Просто назло)))
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