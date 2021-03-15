«Спартак» поздравил МакГиди с трофеем в «Сандерленде»

Клуб английской Лиги 1 «Сандерленд» накануне выиграл Трофей Английской футбольной лиги. В его составе выступает бывший полузащитник «Спартака» Эйден МакГиди.

«Поздравляем нашего бывшего полузащитника Эйдена МакГиди с победой в Трофее утбольной лиги, где его «Сандерленд» обыграл «Транмер Роверс» на легендарном «Уэмбли», – написали москвичи.

Трофей Английской футбольной лиги – ежегодный кубковый турнир для клубов Лиги 1, Лиги 2, Чемпионшипа и молодежной АПЛ.

Это 3-й по значимости кубковый трофей Англии после Кубка Англии и Кубка английской лиги.

МакГиди, которому 34 года, играл в России с 2010 по 2013 год.