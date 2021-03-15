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«Спартак» поздравил МакГиди с трофеем в «Сандерленде»

15 марта 2021, 18:57
7

Клуб английской Лиги 1 «Сандерленд» накануне выиграл Трофей Английской футбольной лиги. В его составе выступает бывший полузащитник «Спартака» Эйден МакГиди.

«Поздравляем нашего бывшего полузащитника Эйдена МакГиди с победой в Трофее утбольной лиги, где его «Сандерленд» обыграл «Транмер Роверс» на легендарном «Уэмбли», – написали москвичи.

  • Трофей Английской футбольной лиги – ежегодный кубковый турнир для клубов Лиги 1, Лиги 2, Чемпионшипа и молодежной АПЛ.
  • Это 3-й по значимости кубковый трофей Англии после Кубка Англии и Кубка английской лиги.
  • МакГиди, которому 34 года, играл в России с 2010 по 2013 год.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Шотландия. Премьер-лига Спартак Сандерленд МакГиди Эйден
Комментарии (7)
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Боцман59rus
1615826168
Помню этот чудик весь мозг изнасиловал при переходе, ломался как девочка - то водитель не тот, квартира не там, Москва большая слишком, фобия там у него, так что пусть смело идёт н на хер, вместе с трофеем
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Из Твери Леха
1615827322
А Дзюбу они тоже поздравляли с трофеем? Иначе двойные стандарты получаются.
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oyabun
1615828501
А мне нравилось как он играл, будучи в Спартаке, хотя тараканов у парня в голове немало. Но у кого их нет? ))
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petapo
1615830298
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Черкизовский Кот
1615831397
Это 3-й по значимости кубковый трофей Англии после Кубка Англии и Кубка английской лиги. Это 2-й по значимости трофей в карьере МакГиди после Копа дель Сол.
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Fju-2
1615832305
Сейчас этот турнир называется "Papa John's Trophy". Поздравляю Эйдена, наверное пиццы наелся)
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