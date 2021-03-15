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    «Спартак» поздравил МакГиди с трофеем в «Сандерленде»

    Клуб английской Лиги 1 «Сандерленд» накануне выиграл Трофей Английской футбольной лиги. В его составе выступает бывший полузащитник «Спартака» Эйден МакГиди.

    «Поздравляем нашего бывшего полузащитника Эйдена МакГиди с победой в Трофее утбольной лиги, где его «Сандерленд» обыграл «Транмер Роверс» на легендарном «Уэмбли», – написали москвичи.

    • Трофей Английской футбольной лиги – ежегодный кубковый турнир для клубов Лиги 1, Лиги 2, Чемпионшипа и молодежной АПЛ.
    • Это 3-й по значимости кубковый трофей Англии после Кубка Англии и Кубка английской лиги.
    • МакГиди, которому 34 года, играл в России с 2010 по 2013 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 18:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3036

      Из Твери Леха 40 секунд назад

      А Дзюбу они тоже поздравляли с трофеем? Иначе двойные стандарты получаются.

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      Рейтинг: +21085

      Боцман59rus 19 минут назад

      Помню этот чудик весь мозг изнасиловал при переходе, ломался как девочка - то водитель не тот, квартира не там, Москва большая слишком, фобия там у него, так что пусть смело идёт н на хер, вместе с трофеем

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