Игнашевич близок к отставке из «Торпедо». Команда не выигрывает шесть матчей подряд

Главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича могут уволить после матча ФНЛ против «Енисея» (0:1). Это третье поражение москвичей подряд.

Игнашевич уже подавал в отставку некоторое время назад, но ее не приняли. После серии неудач, сообщил источник, с высокой вероятностью тренера уволят.

Безвыигрышная серия «Торпедо» составляет 6 матчей.

Игнашевич возглавляет «Торпедо» с июня 2019 года.

Фанаты «Торпедо» требовали отставки Игнашевича в августе 2020 года.

«Игнашевич, вон из клуба!» Ультрас «Торпедо» потребовали отставки тренера