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    Игнашевич близок к отставке из «Торпедо». Команда не выигрывает шесть матчей подряд

    Главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича могут уволить после матча ФНЛ против «Енисея» (0:1). Это третье поражение москвичей подряд.

    Игнашевич уже подавал в отставку некоторое время назад, но ее не приняли. После серии неудач, сообщил источник, с высокой вероятностью тренера уволят.

    • Безвыигрышная серия «Торпедо» составляет 6 матчей.
    • Игнашевич возглавляет «Торпедо» с июня 2019 года.
    • Фанаты «Торпедо» требовали отставки Игнашевича в августе 2020 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12302

      Garrincha58 1 час назад

      а причём тут Игнашевич? я уверен руководство команды просто не потянет РПЛ и хотят и дальше играть в ФНЛ

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