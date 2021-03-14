Игнашевич близок к отставке из «Торпедо». Команда не выигрывает шесть матчей подряд

Главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича могут уволить после матча ФНЛ против «Енисея» (0:1). Это третье поражение москвичей подряд.
Игнашевич уже подавал в отставку некоторое время назад, но ее не приняли. После серии неудач, сообщил источник, с высокой вероятностью тренера уволят.
- Безвыигрышная серия «Торпедо» составляет 6 матчей.
- Игнашевич возглавляет «Торпедо» с июня 2019 года.
- Фанаты «Торпедо» требовали отставки Игнашевича в августе 2020 года.
«Игнашевич, вон из клуба!» Ультрас «Торпедо» потребовали отставки тренера
Источник: «Чемпионат»