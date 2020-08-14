Фанаты «Торпедо» потребовали отставки Игнашевича

Фанатское объединение «Торпедо» «Запад-5» призвало главного тренера Сергея Игнашевича уйти в отставку.

«Сергей Николаевич, время пришло… девять месяцев вы не можете взять три очка. Как всегда, на пресс-конференции вы расскажете, что по статистике мы обыграли всех, но футбол – это не игра в футбольный менеджер на компьютере. Сегодня вы не смогли обыграть команду уровня ПФЛ. Да, возможно, поле сегодня было не очень хорошего качества, в Селятино, скорее всего, бы победили, но что есть.

По-хорошему вы должны были уйти после поражения в Химках, далее вы проиграли место в РПЛ, сыграв две ничьи с аутсайдерами лиги на тот момент (по статистике, конечно, вы их переиграли).

Мы активно не высказывались после этого и давали работать. Все было в ваших руках. Но задачу на этот сезон – “побеждать в каждом матче”, увы, также уже провалили. Конечно, можно дальше тренировать команду, до 2024 года время есть. Быть удобным тренером в команде без задач. Но мы верим, что вас, как амбициозного спортсмена, не устраивает эта роль, или мы ошибаемся? Вы сами говорили в интервью, что за все неудачи отвечает только тренер. Поэтому не мучьте себя, не мучьте команду и нас. Дальше будет только хуже. Уйдите сами. По-мужски», – написано в инстаграме фанатской организации.