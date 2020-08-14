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Фанаты «Торпедо» потребовали отставки Игнашевича

14 августа 2020, 09:54
35

Фанатское объединение «Торпедо» «Запад-5» призвало главного тренера Сергея Игнашевича уйти в отставку.

«Сергей Николаевич, время пришло… девять месяцев вы не можете взять три очка. Как всегда, на пресс-конференции вы расскажете, что по статистике мы обыграли всех, но футбол – это не игра в футбольный менеджер на компьютере. Сегодня вы не смогли обыграть команду уровня ПФЛ. Да, возможно, поле сегодня было не очень хорошего качества, в Селятино, скорее всего, бы победили, но что есть.

По-хорошему вы должны были уйти после поражения в Химках, далее вы проиграли место в РПЛ, сыграв две ничьи с аутсайдерами лиги на тот момент (по статистике, конечно, вы их переиграли).

Мы активно не высказывались после этого и давали работать. Все было в ваших руках. Но задачу на этот сезон – “побеждать в каждом матче”, увы, также уже провалили. Конечно, можно дальше тренировать команду, до 2024 года время есть. Быть удобным тренером в команде без задач. Но мы верим, что вас, как амбициозного спортсмена, не устраивает эта роль, или мы ошибаемся? Вы сами говорили в интервью, что за все неудачи отвечает только тренер. Поэтому не мучьте себя, не мучьте команду и нас. Дальше будет только хуже. Уйдите сами. По-мужски», – написано в инстаграме фанатской организации.

  • «Торпедо» в среду упустило победу над «Акроном» (1:1) в матче третьего тура первенства ФНЛ.
  • Московская команда набрала два очка в трех турах и находится на 19-м месте в таблице.
  • Игнашевич возглавляет «Торпедо» с июня 2019 года.

Источник: Инстаграм «Запад-5»
Россия. ФНЛ Торпедо Игнашевич Сергей
Комментарии (35)
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Portoz
1597388505
Да у него рожа тупая,какой нах.йй тренер?
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_Marqella_
1597394221
Надо дать доработать до конца контракта,ему просто сказали не надо выходить в РПЛ, нету бюджета...а так норм тренер...а если всё таки уволят, так его в пищевик можно пригласить, вместо Тодеско..
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paracetamol
1597398053
Игнашу мозги мячиком отбило за долгие годы игры головой. Чего вы от него хотите, какой он тренер? Его жалеть надо, инвалида!
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нейтральныйкакникто
1597398997
Фанаты здесь конечно правы-но ответ будет похожим на локомотивский.Поражает сам Игнашевич-зная что выходить не надо . он соглашается стать гл.тренером, тем самым сказав-я никто, скажут проиграть -проиграем , скажут выиграть ....как получится. Человек без своего видения игры в футбол-вот кто такой Игнашевич -тренер, а может и футболистом таким был
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Просто-333
1597466647
тренер чётко выполняет установку руководства. может с таким обращением лучше было бы к руководству обратиться? ну заменят тренера. другом прикажут то же самое. опять тренер плохой будет? не правильно это...
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Рылоспартача
1597679174
западенцы
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