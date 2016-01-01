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    Фанаты «Торпедо» потребовали отставки Игнашевича

    Фанатское объединение «Торпедо» «Запад-5» призвало главного тренера Сергея Игнашевича уйти в отставку.

    «Сергей Николаевич, время пришло… девять месяцев вы не можете взять три очка. Как всегда, на пресс-конференции вы расскажете, что по статистике мы обыграли всех, но футбол – это не игра в футбольный менеджер на компьютере. Сегодня вы не смогли обыграть команду уровня ПФЛ. Да, возможно, поле сегодня было не очень хорошего качества, в Селятино, скорее всего, бы победили, но что есть.

    По-хорошему вы должны были уйти после поражения в Химках, далее вы проиграли место в РПЛ, сыграв две ничьи с аутсайдерами лиги на тот момент (по статистике, конечно, вы их переиграли).

    Мы активно не высказывались после этого и давали работать. Все было в ваших руках. Но задачу на этот сезон – “побеждать в каждом матче”, увы, также уже провалили. Конечно, можно дальше тренировать команду, до 2024 года время есть. Быть удобным тренером в команде без задач. Но мы верим, что вас, как амбициозного спортсмена, не устраивает эта роль, или мы ошибаемся? Вы сами говорили в интервью, что за все неудачи отвечает только тренер. Поэтому не мучьте себя, не мучьте команду и нас. Дальше будет только хуже. Уйдите сами. По-мужски», – написано в инстаграме фанатской организации.

    • «Торпедо» в среду упустило победу над «Акроном» (1:1) в матче третьего тура первенства ФНЛ.
    • Московская команда набрала два очка в трех турах и находится на 19-м месте в таблице.
    • Игнашевич возглавляет «Торпедо» с июня 2019 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм «Запад-5»

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    Сегодня, 09:54
    Комментарии20
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      Рейтинг: +903

      нейтральныйкакникто 41 минуту назад

      Фанаты здесь конечно правы-но ответ будет похожим на локомотивский.Поражает сам Игнашевич-зная что выходить не надо . он соглашается стать гл.тренером, тем самым сказав-я никто, скажут проиграть -проиграем , скажут выиграть ....как получится. Человек без своего видения игры в футбол-вот кто такой Игнашевич -тренер, а может и футболистом таким был

      0
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      Рейтинг: +7459

      paracetamol 57 минут назад

      Игнашу мозги мячиком отбило за долгие годы игры головой. Чего вы от него хотите, какой он тренер? Его жалеть надо, инвалида!

      2
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      Рейтинг: +2907

      Cleaner 1 час назад

      Фанаты Торпедо всегда выделялись своей неадекватностью и отмороженностью. Но сейчас они скорее правы...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6745

      alarm 1 час назад

      тарасовские гомосеки всё сделают, чтобы их партнёры вышли в рпл))

      2
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      Рейтинг: +1499

      _Marqella_ 2 часа назад

      Надо дать доработать до конца контракта,ему просто сказали не надо выходить в РПЛ, нету бюджета...а так норм тренер...а если всё таки уволят, так его в пищевик можно пригласить, вместо Тодеско..

      0
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      Рейтинг: +2128

      Snek > _Marqella_ 1 час назад

      Лучше пусть обратно домой, ВМГ чего-то подсдулся последнее время.

      0
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      Рейтинг: +12327

      vladimir-7 > _Marqella_ 1 час назад

      С первой частью вашего предложения согласен, а вот то, что
      касается перехода С.Игнашевича в спартак, то это невозможно
      по ряду причин.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1499

      _Marqella_ > vladimir-7 1 час назад

      В наше время всё возможно....

      1
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      Рейтинг: +12327

      vladimir-7 > _Marqella_ 1 час назад

      Конь никогда не войдёт в свинарник !!!

      0
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      Рейтинг: +1499

      _Marqella_ > vladimir-7 1 час назад

      А свинья в конюшню???

      1
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      Рейтинг: +2907

      Cleaner > vladimir-7 1 час назад

      Бывший конь может.

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      Рейтинг: +12327

      vladimir-7 > _Marqella_ 1 час назад

      Это было давно,тогда это было не свиньи, а было мясо.

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      Рейтинг: +5831

      Борат 3 часа назад

      Теперь очередь онопки порулить торпедой !
      Гыгы

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      Рейтинг: +2128

      Snek > Борат 2 часа назад

      Сам придумал, сам посмеялся. Браво!

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      Рейтинг: +893

      Alex Flash > Snek 2 часа назад

      Хлебом не корми,дай погыгыгать

      0
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      Рейтинг: +691

      elessar arnor > Борат 1 час назад

      бутылку и стыд борату

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      Рейтинг: +359

      Portoz 3 часа назад

      Да у него рожа тупая,какой нах.йй тренер?

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      Рейтинг: +4849

      Alekxei Z. > Portoz 3 часа назад

      Смешно.
      А у тебя на аватарке рожа лучше ?

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      Рейтинг: +12327

      vladimir-7 > Portoz 1 час назад

      Это у тебя рожа на фото как у фашиста.

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      Рейтинг: +903

      нейтральныйкакникто > Portoz 1 час назад

      Доля истины, в Вашем утверждении Бявно не отсутствует , а скорее даже и преобладает

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