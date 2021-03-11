«Игнашевич, вон из клуба!» Ультрас «Торпедо» потребовали отставки тренера

Фанатское объединение «Торпедо» «Запад-5» выступило с требованием уволить главного тренера клуба Сергея Игнашевича.

«Второй год подряд провальное межсезонье, и это в первую очередь следствие работы некомпетентного главного тренера! Игнашевич! Вон из Торпедо! Маслов, если ты президент, прими решение!» – говорится в сообщении фанатской организации.