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    «Игнашевич, вон из клуба!» Ультрас «Торпедо» потребовали отставки тренера

    Фанатское объединение «Торпедо» «Запад-5» выступило с требованием уволить главного тренера клуба Сергея Игнашевича.

    «Второй год подряд провальное межсезонье, и это в первую очередь следствие работы некомпетентного главного тренера! Игнашевич! Вон из Торпедо! Маслов, если ты президент, прими решение!» – говорится в сообщении фанатской организации.

    • «Торпедо» не побеждает в пяти последних матчах. Команда Сергея Игнашевича опустилась на пятое место в ФНЛ.
    • Игнашевич возглавляет «Торпедо» с июня 2019 года.
    • Фанаты «Торпедо» требовали отставки Игнашевича в августе 2020 года.

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    Источник: Страница «Запад-5» во «Вконтакте»

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    Сегодня, 15:26
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2013

      river31 18 минут назад

      Тренер не причем. Команда все.ИМХО

      1
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      Рейтинг: +5309

      Lester84 43 минуты назад

      Да причем тут Игнашевич? Я думаю у команды тупо нету бабок для выступлений в РПЛ. Поэтому тренеру дается установка притормозить команду. Вся суть спортивной состязательности в отечественном футболе. Выходят в РПЛ не по спортивному принципу, а те у кого есть бабки

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4565

      Cleaner 1 час назад

      Ультрас, а вот если выйдет ваше Торпедо в Премьер лигу, вы команду спонсировать будете? Команда выполняет требования руководства, не более того.

      4
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