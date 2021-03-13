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  • Фанат «Спартака» Угодник: «После матча всю трибуну держали на холоде. В туалет никого принципиально не пускали»

Фанат «Спартака» Угодник: «После матча всю трибуну держали на холоде. В туалет никого принципиально не пускали»

13 марта 2021, 22:40
17

Болельщик «Спартака» Николай Угодник с места событий передал, что спартаковских фанатов не сразу выпустили со стадиона после матча 22-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1). Так было нужно службам правопорядка.

«Уже час после окончания матча всю гостевую трибуну держат на холоде. Вычисляют, кто взрывал петарды и жег дымы.

В подтрибунку и туалет никого принципиально не пускают. Прямо как в 90-е. Ау, РПЛ, что происходит?» – написал Угодник.

  • На дерби был аншлаг, сообщал в телеграме бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.
  • По ходу встречи «Динамо» вело в счете.
  • «Спартак» поднялся в таблице РПЛ на 2-е место.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Фанатов «Спартака» 55 минут не выпускали со стадиона после игры с «Динамо»

Источник: твиттер Николая Угодника
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак
Комментарии (17)
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Dinamikk
1615670167
ути пути не выпустили с трибуны, дым они пожгли... смех вас бы в 90 на трибуны
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erma
1615672165
Одно слово - мусора
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maygli
1615674927
Это вот такая мелочная мстя неадекватов из администрации. Чувство элементарного гостеприимства у них отсутствует.
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Закат ЕдРа
1615678603
Мусора же. А еще теперь с запахом газового бомжа.
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Дядя Серёжа
1615692473
Чего вы хотели от ментовской зоны
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Shotlandets86
1615697206
Мдээ... Свиные неадекваши и тут заговор увидели и обвиняют ФК Динамо.)))Что сказать, больные люди... Нет бы просто порадоваться победе, пусть и с левого пенальти.
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Из Твери Леха
1615698761
Так и ушли обосанными?
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paracetamol
1615703080
Угоднику не угодили?
Ответить
Отжогин
1615705359
И чо он возмущается? Ради победы любимой команды временных трудностей не стерпеть?
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житель СПб
1615709052
Безобразие! Независимо от поведения отдельных людей - большинство фанатов ведь себя вело нормально? Так людей отваживают от футбола. Считаю, что в состоянии оценить виновных по современным технологиям (распознавание лиц), не мучая остальных.
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