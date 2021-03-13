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    Фанат «Спартака» Угодник: «После матча всю трибуну держали на холоде. В туалет никого принципиально не пускали»

    Болельщик «Спартака» Николай Угодник с места событий передал, что спартаковских фанатов не сразу выпустили со стадиона после матча 22-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1). Так было нужно службам правопорядка.

    «Уже час после окончания матча всю гостевую трибуну держат на холоде. Вычисляют, кто взрывал петарды и жег дымы.

    В подтрибунку и туалет никого принципиально не пускают. Прямо как в 90-е. Ау, РПЛ, что происходит?» – написал Угодник.

    • На дерби был аншлаг, сообщал в телеграме бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.
    • По ходу встречи «Динамо» вело в счете.
    • «Спартак» поднялся в таблице РПЛ на 2-е место.

    Фанатов «Спартака» 55 минут не выпускали со стадиона после игры с «Динамо»

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    Источник: твиттер Николая Угодника

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    13.03.2021 22:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8177

      Puddle 36 минут назад

      Литлбой тоже там был и яйца застудил, что так орёт? Или имбецилов на стадион не пускают? гггг

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