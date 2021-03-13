Фанат «Спартака» Угодник: «После матча всю трибуну держали на холоде. В туалет никого принципиально не пускали»

Болельщик «Спартака» Николай Угодник с места событий передал, что спартаковских фанатов не сразу выпустили со стадиона после матча 22-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1). Так было нужно службам правопорядка.

«Уже час после окончания матча всю гостевую трибуну держат на холоде. Вычисляют, кто взрывал петарды и жег дымы.

В подтрибунку и туалет никого принципиально не пускают. Прямо как в 90-е. Ау, РПЛ, что происходит?» – написал Угодник.

На дерби был аншлаг, сообщал в телеграме бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов .

. По ходу встречи «Динамо» вело в счете.

«Спартак» поднялся в таблице РПЛ на 2-е место.

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Фанатов «Спартака» 55 минут не выпускали со стадиона после игры с «Динамо»