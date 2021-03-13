Фанатов «Спартака» 55 минут не выпускали со стадиона после игры с «Динамо»

Зрители с фанатского сектора «Спартака» не сразу смогли покинуть «ВТБ Арену» после матча 22-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1). Это случилось по инициативе правоохранительных органов.

«После дополнительных 55 минут на секторе всех спартаковских [выпускают] через один выход. «Проверяют, кто файеры жег» (стюард)» – передал бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.