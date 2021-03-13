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    Фанатов «Спартака» 55 минут не выпускали со стадиона после игры с «Динамо»

    Зрители с фанатского сектора «Спартака» не сразу смогли покинуть «ВТБ Арену» после матча 22-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1). Это случилось по инициативе правоохранительных органов.

    «После дополнительных 55 минут на секторе всех спартаковских [выпускают] через один выход. «Проверяют, кто файеры жег» (стюард)» – передал бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.

    • На дерби был аншлаг, сообщал Конов.
    • По ходу встречи «Динамо» вело в счете.
    • «Спартак» поднялся в таблице РПЛ на 2-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    13.03.2021 22:12
    Комментарии2
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      Рейтинг: +20431

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Один тайм и 10 минут дополнительного времени, такой у нас футбол.(((

      1
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      Рейтинг: +26041

      VVM1964 1 час назад

      " Проверяют, кто файеры жег " - ... ??? " Мелко это как-то (((

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