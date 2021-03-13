«Ростов» обратился в ЭСК РФС по итогам игры с «Химками», указав на две результативные ошибки арбитра

«Ростов» выступил с заявлением о судействе в матче 22-го тура РПЛ против «Химок».

Команда Валерия Карпина проиграла со счетом 0:1.

проиграла со счетом 0:1. Встречу обслуживала судейская бригада Сергея Лапочкина.

«Наш клуб обращает внимание на результативные ошибки судейства бригады арбитров Сергея Лапочкина, которые повлияли на ход игры и еe итог.

Если момент с пенальти Мирзова – дискуссионный, то эпизоды с отменeнным голом и не назначенным пенальти на Полозе – очевидные ошибки. «Ростов» подготовил видеоподборку моментов вчерашней игры, которые по мнению клуба были неправильно оценены арбитрами:

1. На 48-й минуте матча Сергей Лапочкин назначил пенальти в ворота «Ростова» за фол на Резиуане Мирзове, при этом арбитр не воспользовался помощью системы VAR. Мы считаем, что инициатором контакта являлся сам Мирзов: после входа в штрафную игрок «Ростова» Роман Тугарев сделал попытку выбить мяч, однако на повторе видно, что в этот момент Мирзов делает движение ногой не в сторону мяча, а в сторону соперника – чтобы заблокировать движение Тугарева.

2. На 71-й минуте матча Али Соу сравнял счет, однако арбитр Сергей Лапочкин отменил гол по рекомендации видеоассистентов Ивана Сиденкова и Александра Богданова, которые оценили эпизод как совершенный «вне игры». При этом главный арбитр не воспользовался монитором VAR и не оценил эпизод, который предшествовал зафиксированному офсайду.

Речь идeт о том, что Али Соу получил мяч от соперника – игрока «Химок», который принял мяч головой. Таким образом, Соу не мог находиться вне игры – даже несмотря на географическое положение игрока на поле. На наш взгляд, в таких эпизодах арбитр обязан пользоваться системой VAR и принимать решение исключительно исходя из визуальной целостной оценки игрового эпизода.

3. На 75-й минуте в штрафной «Химок» Дмитрий Полоз первый играет в мяч, на повторе видно, что его голеностоп развeрнут к воротам соперника. Защитник Филин не успевает сыграть в мяч и наносит удар по стопе Полоза. На повторе видно, как после удара у Полоза разворачивает голеностоп, однако арбитры не зафиксировали фол в штрафной по неосторожности и не назначили пенальти в ворота «Химок», а видеоассистентами не было предложено Лапочкину изучить эпизод с помощью VAR», – говорится в заявлении «Ростова».