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  • «Ростов» обратился в ЭСК РФС по итогам игры с «Химками», указав на две результативные ошибки арбитра

«Ростов» обратился в ЭСК РФС по итогам игры с «Химками», указав на две результативные ошибки арбитра

13 марта 2021, 15:35
22

«Ростов» выступил с заявлением о судействе в матче 22-го тура РПЛ против «Химок».

«Наш клуб обращает внимание на результативные ошибки судейства бригады арбитров Сергея Лапочкина, которые повлияли на ход игры и еe итог.

Если момент с пенальти Мирзова – дискуссионный, то эпизоды с отменeнным голом и не назначенным пенальти на Полозе – очевидные ошибки. «Ростов» подготовил видеоподборку моментов вчерашней игры, которые по мнению клуба были неправильно оценены арбитрами:

1. На 48-й минуте матча Сергей Лапочкин назначил пенальти в ворота «Ростова» за фол на Резиуане Мирзове, при этом арбитр не воспользовался помощью системы VAR. Мы считаем, что инициатором контакта являлся сам Мирзов: после входа в штрафную игрок «Ростова» Роман Тугарев сделал попытку выбить мяч, однако на повторе видно, что в этот момент Мирзов делает движение ногой не в сторону мяча, а в сторону соперника – чтобы заблокировать движение Тугарева.

2. На 71-й минуте матча Али Соу сравнял счет, однако арбитр Сергей Лапочкин отменил гол по рекомендации видеоассистентов Ивана Сиденкова и Александра Богданова, которые оценили эпизод как совершенный «вне игры». При этом главный арбитр не воспользовался монитором VAR и не оценил эпизод, который предшествовал зафиксированному офсайду.

Речь идeт о том, что Али Соу получил мяч от соперника – игрока «Химок», который принял мяч головой. Таким образом, Соу не мог находиться вне игры – даже несмотря на географическое положение игрока на поле. На наш взгляд, в таких эпизодах арбитр обязан пользоваться системой VAR и принимать решение исключительно исходя из визуальной целостной оценки игрового эпизода.

3. На 75-й минуте в штрафной «Химок» Дмитрий Полоз первый играет в мяч, на повторе видно, что его голеностоп развeрнут к воротам соперника. Защитник Филин не успевает сыграть в мяч и наносит удар по стопе Полоза. На повторе видно, как после удара у Полоза разворачивает голеностоп, однако арбитры не зафиксировали фол в штрафной по неосторожности и не назначили пенальти в ворота «Химок», а видеоассистентами не было предложено Лапочкину изучить эпизод с помощью VAR», – говорится в заявлении «Ростова».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Химки Ростов Лапочкин Сергей
Комментарии (22)
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Skull_Boy
1615639536
Ну это же Лапочкин, Сочи же спасать надо, 2я команда волнуется же
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filosof sparty
1615640398
Мдааааа. Как же достал этот произвол
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Mr Green
1615640594
ооо, ну началось. вы лучше подайте жалобу на то, что ваш игрок с 10ти метров в 7.32 попасть не может. как дети малые. по оффсайду вообще смех. там автоматика фиксирует положение вне игры, а они картинки скидывают из трансляции.
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GoLenaStop
1615641852
судья - передаст натуральный... без слов. РОСТСЕЛЬМАШ!!!
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мусорск
1615642097
обоснуют и нарисуют , скажут всё было правильно.
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серега кашин
1615645713
наши судьи и все эти комитеты давно не соответствуют уровню
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Sky Spartak
1615647160
Российский ВАР в утилит !!! Сегодня в этой игре все всё показали....не работает...
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MaxRnD
1615665829
(с) "Как судейская бригада во главе с лапочкиным просто-напросто оторвала голову команде Ростов" https://www.youtube.com/watch?v=tP19MfirUw4
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kazak161
1615666022
От такого судейства страдает только Россия, подлость только подстегивает ненависть людей друг к другу!
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Hektor 84
1615883819
Какой в этом смысл?
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