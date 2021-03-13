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    «Ростов» обратился в ЭСК РФС по итогам игры с «Химками», указав на две результативные ошибки арбитра

    «Ростов» выступил с заявлением о судействе в матче 22-го тура РПЛ против «Химок».

    «Наш клуб обращает внимание на результативные ошибки судейства бригады арбитров Сергея Лапочкина, которые повлияли на ход игры и еe итог.

    Если момент с пенальти Мирзова – дискуссионный, то эпизоды с отменeнным голом и не назначенным пенальти на Полозе – очевидные ошибки. «Ростов» подготовил видеоподборку моментов вчерашней игры, которые по мнению клуба были неправильно оценены арбитрами:

    1. На 48-й минуте матча Сергей Лапочкин назначил пенальти в ворота «Ростова» за фол на Резиуане Мирзове, при этом арбитр не воспользовался помощью системы VAR. Мы считаем, что инициатором контакта являлся сам Мирзов: после входа в штрафную игрок «Ростова» Роман Тугарев сделал попытку выбить мяч, однако на повторе видно, что в этот момент Мирзов делает движение ногой не в сторону мяча, а в сторону соперника – чтобы заблокировать движение Тугарева.

    2. На 71-й минуте матча Али Соу сравнял счет, однако арбитр Сергей Лапочкин отменил гол по рекомендации видеоассистентов Ивана Сиденкова и Александра Богданова, которые оценили эпизод как совершенный «вне игры». При этом главный арбитр не воспользовался монитором VAR и не оценил эпизод, который предшествовал зафиксированному офсайду.

    Речь идeт о том, что Али Соу получил мяч от соперника – игрока «Химок», который принял мяч головой. Таким образом, Соу не мог находиться вне игры – даже несмотря на географическое положение игрока на поле. На наш взгляд, в таких эпизодах арбитр обязан пользоваться системой VAR и принимать решение исключительно исходя из визуальной целостной оценки игрового эпизода.

    3. На 75-й минуте в штрафной «Химок» Дмитрий Полоз первый играет в мяч, на повторе видно, что его голеностоп развeрнут к воротам соперника. Защитник Филин не успевает сыграть в мяч и наносит удар по стопе Полоза. На повторе видно, как после удара у Полоза разворачивает голеностоп, однако арбитры не зафиксировали фол в штрафной по неосторожности и не назначили пенальти в ворота «Химок», а видеоассистентами не было предложено Лапочкину изучить эпизод с помощью VAR», – говорится в заявлении «Ростова».

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    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1588

      Play 18 минут назад

      Да там одна шайка-лейка, в 99% случаев комитет принимает сторону судьи.

      0
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      Рейтинг: +16

      мусорск 38 минут назад

      обоснуют и нарисуют , скажут всё было правильно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6685

      GoLenaStop 42 минуты назад

      судья - передаст натуральный...
      без слов.
      РОСТСЕЛЬМАШ!!!

      1
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      Рейтинг: +754

      Mr Green 1 час назад

      ооо, ну началось. вы лучше подайте жалобу на то, что ваш игрок с 10ти метров в 7.32 попасть не может. как дети малые. по оффсайду вообще смех. там автоматика фиксирует положение вне игры, а они картинки скидывают из трансляции.

      -3
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      Рейтинг: +1588

      Play > Mr Green 20 минут назад

      Лапочкин, переодевайся, мы тебя узнали.

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      Рейтинг: +397

      Roma56 > Mr Green 16 минут назад

      ну рукожопы автоматику значит сделали - какой тут смех может быть, только плакать можно

      0
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      Рейтинг: +4681

      filosof sparty 1 час назад

      Мдааааа. Как же достал этот произвол

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      Рейтинг: +11449

      Skull_Boy 1 час назад

      Ну это же Лапочкин, Сочи же спасать надо, 2я команда волнуется же

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