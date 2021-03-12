РПЛ. «Химки» благодаря Мирзову победили в меньшинстве «Ростов» и продлили серию без поражений до девяти матчей

«Ростов» уступил «Химкам». На 71-й минуте после вмешательства VAR у гостей отменили гол Али Соу.

«Химки» не проигрывают в чемпионате девять матчей подряд. Команда в таблице опередила «Краснодар».

Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

Химки – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Мирзов, 49 (с пенальти).

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Камышев (Трошечкин, 46), Дагерсталь, Глушаков, Мирзов (Кухарчук, 90+4), Боженов, Конате.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков (Фольмер, 89), Алеесами, Махатадзе (Гигович, 61), Тугарев (Байрамян, 61), Глебов, Норманн, Альмквист (Полоз, 71), Соу.

Предупреждения: Камышев, 31; Трошечкин, 77 – Альмквист, 66.

Удаления: Трошечкин, 90 (вторая ж.к.) – нет.

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