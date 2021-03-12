Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Химки» благодаря Мирзову победили в меньшинстве «Ростов» и продлили серию без поражений до девяти матчей

РПЛ. «Химки» благодаря Мирзову победили в меньшинстве «Ростов» и продлили серию без поражений до девяти матчей

12 марта 2021, 20:59
47

«Ростов» уступил «Химкам». На 71-й минуте после вмешательства VAR у гостей отменили гол Али Соу.

«Химки» не проигрывают в чемпионате девять матчей подряд. Команда в таблице опередила «Краснодар».

Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

Химки – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Мирзов, 49 (с пенальти).

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Камышев (Трошечкин, 46), Дагерсталь, Глушаков, Мирзов (Кухарчук, 90+4), Боженов, Конате.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков (Фольмер, 89), Алеесами, Махатадзе (Гигович, 61), Тугарев (Байрамян, 61), Глебов, Норманн, Альмквист (Полоз, 71), Соу.

Предупреждения: Камышев, 31; Трошечкин, 77 – Альмквист, 66.

Удаления: Трошечкин, 90 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Химки Ростов Спартак Мирзов Резиуан
Комментарии (47)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MaxRnD
1615572106
Благодаря ничтожеству со свистком ...
Ответить
nominum
1615572112
Спорное положение "вне игры" трактуется в пользу нападающего. Иван Сиденков из VAR зарезал Ростов.
Ответить
nominum
1615572206
Соу молодец! Правильного нападающего приобрели.
Ответить
kazak161
1615572222
В меньшинстве?Заголовок как будто игрока Химок удалили в первом тайме,ну с отмененным голом Ростова бред полнейший!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
ilichkadr
1615572308
Гол у Ростова однозначно украли!
Ответить
Play
1615572431
Некомпетентность судьи снова решила исход очередного матча. Если обезьяне дать смартфон, она от этого умнее не станет, тоже самое и с нашими судьями, им хоть ВАР, хоть со спутника отслеживай положение игроков, всё до задницы, как был цирк, так и будет всегда.
Ответить
mamba9090909
1615572491
Заговор против Спартака, в пользу Зенита, уже обсудили. Теперь очередной заговор, против Ростова.))
Ответить
ivany4
1615572854
Похоже ни одной из команд не позволят приближаться к тройке и участвовать в распределении мест. Довольно странное судейство. Не засчитанный гол Ростова не объясним. Вне игры считается, если у атакующего игрока впереди часть тела участвующая в атаке. Здесь спина, и то не впереди а на линии. И если не отменили, то спорные моменты трактуются в пользу атаки. И, на 74 минуте, в штрафной срубили игрока Ростова, точно так же, как в игре Рубина с голубыми. Там дали возможность отличится рукоблуду, а здесь даже рассматривать не стали. И повторов не было.
Ответить
CSKA57
1615574813
Честно говоря, я офсайда не заметил. Как судьи его определили? Кто подскажет?
Ответить
Krossmen73
1615604489
Ну не наиграл Ростов на поражение,не наиграл!Засчитай,арбитр гол,игра точно бы пошла по другому сценарию .Теперь жалуйся в КДК,не жалуйся,очки от дончан уплыли.А судьишка отделается максимум лёгким испугом....Сочувствую южанам.Удачи в оставшихся играх Валера и Ко!!!!
Ответить
Главные новости
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
14:40
Пономарев объяснил, почему ЦСКА потерял очки с «Акроном»
14:32
2
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
13:57
9
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
2
Новый гендиректор «Ростова» назвал причину увольнения Рыскина
13:39
3
Губерниев тремя словами описал Талалаева
13:09
11
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
12:57
У Альвареса остался единственный вариант для перехода из «Атлетико» в «Барселону»
12:43
1
Бубнов предостерег Мостового: «Ни в коем случае ему этого делать нельзя»
12:25
9
Сафонов – один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Лиллем» по версии L’Equipe
12:19
5
Все новости
Все новости
Тренера РПЛ уличили в распущенности: «Ему нужно задуматься о поведении»
14:21
2
Стали известны стартовые составы на матч «Факел» – «Зенит»: 29 августа 2026
13:49
6
Губерниев тремя словами описал Талалаева
13:09
11
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
12:57
Бубнов предостерег Мостового: «Ни в коем случае ему этого делать нельзя»
12:25
9
Нигматуллин: «Моя дочка будет моложе моей внучки»
12:00
1
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
Где смотреть матч «Рубин» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:18
Где смотреть матч «Спартак» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:17
Где смотреть матч «Родина» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:14
Аршавин назвал игрока «Краснодара» без слабых мест – это не Кордоба
11:03
2
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
4
Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай»
10:16
1
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
4
Овчинников: «Свободу Талалаеву!»
08:59
11
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
17
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
1
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
1
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
2
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
5
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
9
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
6
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+