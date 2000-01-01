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    РПЛ. «Химки» благодаря Мирзову победили в меньшинстве «Ростов» и продлили серию без поражений до девяти матчей

    «Ростов» уступил «Химкам». На 71-й минуте после вмешательства VAR у гостей отменили гол Али Соу.

    «Химки» не проигрывают в чемпионате девять матчей подряд. Команда в таблице опередила «Краснодар».

    Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

    Химки – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Мирзов, 49 (с пенальти).

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Камышев (Трошечкин, 46), Дагерсталь, Глушаков, Мирзов (Кухарчук, 90+4), Боженов, Конате.

    «Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков (Фольмер, 89), Алеесами, Махатадзе (Гигович, 61), Тугарев (Байрамян, 61), Глебов, Норманн, Альмквист (Полоз, 71), Соу.

    Предупреждения: Камышев, 31; Трошечкин, 77 – Альмквист, 66.

    Удаления: Трошечкин, 90 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии40
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    • ...
      Рейтинг: +2035

      kazak161 4 минуты назад

      Зачем нам вар такой,один х... решают правила кто живет без правил!

      1
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      Рейтинг: +17

      _Маrqellа_ 15 минут назад

      что-то стало стыдно за ростоф, на всякий случай за спортак тоже, заодно

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3367

      rash1959 > _Маrqellа_ 12 минут назад

      ну и дура...

      2
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      ...
      Рейтинг: +4102

      Yurok161 > _Маrqellа_ 11 минут назад

      Мне за вас,рукоблудов два года стыдно.До этого был перерыв и тоже стыдно было

      4
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      ...
      Рейтинг: +2035

      kazak161 > _Маrqellа_ 11 минут назад

      За твои комментарии всем адекватным Питерским фанатам стыдно!

      3
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      ...
      Рейтинг: +664

      Бенедиктус > kazak161 10 минут назад

      Это чей-то мульт, Пуделя или Гавроши. На рейтинг глянь.

      2
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      ...
      Рейтинг: +818

      Вальдемар IV > kazak161 9 минут назад

      борад "думает" раз разные акки меняет то и моСк тоже

      0
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      ...
      Рейтинг: +2035

      kazak161 > Бенедиктус 8 минут назад

      Дай Бог что бы так!

      1
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      Рейтинг: +43035

      MaxRnD > _Маrqellа_ 5 минут назад

      Давно своих обмороков пробздеться не выводил. В чате теперь поди совсем скучно ?

      1
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      Рейтинг: +11127

      Persona_non_Grata > rash1959 4 минуты назад

      Это не настоящая _Маrqellа_ !

      1
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      Рейтинг: +2577

      Кузьмич на трибуне 17 минут назад

      Весьма удивлён таком офсайду, но особо удивляться уже не чему. пожалуй трактовать можно так как сказали сверху. Пожелаю Ростову победы в дальнейших играх.
      Ну , а Химиков с победой!

      3
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      Рейтинг: +901

      Sky Spartak 19 минут назад

      Игроки на ОДНОЙ линии...КАКОЙ Офсайд !!! отменяйте в России ВАР...При таком положении игрок атаки, получает преимущество !!!!! У Соу в лучшем случае рука ближе к воротам...но ей нельзя забить...так, что никакого офсайда...ужас....ВАР в Ж..у

      3
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    • ...
      Рейтинг: +773

      balam 21 минуту назад

      лапочкин-расист и фашист.Соу,по ходу,хвост засчитали

      2
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    • ...
      Рейтинг: +773

      balam 24 минуты назад

      блин,гол то чистый был!Валера,верим!химиков с победой.симпатичная команда

      1
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      Рейтинг: +7438

      ivany4 26 минут назад

      Похоже ни одной из команд не позволят приближаться к тройке и участвовать в распределении мест.
      Довольно странное судейство. Не засчитанный гол Ростова не объясним. Вне игры считается, если у атакующего игрока впереди часть тела участвующая в атаке. Здесь спина, и то не впереди а на линии. И если не отменили, то спорные моменты трактуются в пользу атаки. И, на 74 минуте, в штрафной срубили игрока Ростова, точно так же, как в игре Рубина с голубыми. Там дали возможность отличится рукоблуду, а здесь даже рассматривать не стали. И повторов не было.

      4
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      Рейтинг: +818

      Вальдемар IV > ivany4 27 минут назад

      фарм то будет в тройке вместо рабов, а так в целом, циску тянут после лудогорцев, да и бомжи еще очко стремятся взять с брюгой

      0
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      Рейтинг: +20398

      DOCTOR PENALTY 29 минут назад

      Лапочкин нахимичил в пользу Химок. И ничего ему за это не будет, к сожалению.(

      4
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      Рейтинг: +14399

      derrik2000 30 минут назад

      Матч получился живеньким.
      Команды не просто "перемещались по полю", а активно двигались.
      Не смотря на то, что было не поле, а бассейн-лягушатник, порадовали хорошей комбинационной игрой с обилием точных коротких и средних передач.
      По-поводу "вне игры" у Соу.
      Сколько не пересматривал (благо, что и оператор много раз повторял этот эпизод) - НУ, НЕ УВИДЕЛ Я "ВНЕ ИГРЫ"!
      НЕ УВИДЕЛ!
      Но арбитру в поле "с бугра видней".
      Жду подачи "Ростовом" жалобы в КДК и результат её рассмотрения.
      Трошечкину Лапочкин правильно 2-ю ЖК дал: ентот Трошечкин в эпизоде с ЖК сыграл, как таксист в анекдоте, где бабка металась на дороге и упала только после того, как водитель дверцу открыл, а на вопрос "зачем открывал?", ответил, что, мол, от него ещё никто не уходил. ))

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      Рейтинг: +43035

      MaxRnD > derrik2000 28 минут назад

      (с) Жду, подачи "Ростовом" жалобы в КДК ...
      - это бесполезно, а если вдруг Валера очередной раз рот откроет, то его опять на 200к оштрафуют

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      ...
      Рейтинг: +14399

      derrik2000 > MaxRnD 26 минут назад

      Мне всё равно интересно, КАК ЭСК будет трактовать этот эпизод: ХДЕ они там МИЛЛИМЕТРЫ "вне игры" увидят. ))

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      Рейтинг: +4102

      Yurok161 > derrik2000 18 минут назад

      Также как и раньше, до ВАРа. Все видят на повтора, что нет фола, а судейский департамент говорит обратное, и все проходит. Народ говно сожрёт как всегда) Вар, это не для России, не для РПЛ. Если бы у нас была честная борьба, то вар даже не нужен был бы, и Россия не катилась бы в низ в рейтинге и "топ-команды" не занимали бы 4 место в группе каждый год.

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      ...
      Рейтинг: +2589

      _Marqella_ > derrik2000 13 минут назад

      Это только Спартак жалобы подаёт...

      1
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      Рейтинг: +4487

      mamba9090909 32 минуты назад

      Заговор против Спартака, в пользу Зенита, уже обсудили. Теперь очередной заговор, против Ростова.))

      7
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      ...
      Рейтинг: +43035

      MaxRnD > mamba9090909 25 минут назад

      Ну правильно, одних целенаправленно топят, а другим для спасения дорогостоящей шкурки пенальти на 98 минуте придумывают. Чего б тебе тогда не радоваться ?

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      Рейтинг: +2589

      _Marqella_ > MaxRnD 6 минут назад

      Макс, хрень пишешь...

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