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  • Cadena SER: Лапорта хочет пригласить Нагельсмана. Куман останется в «Барселоне», если выиграет Примеру

Cadena SER: Лапорта хочет пригласить Нагельсмана. Куман останется в «Барселоне», если выиграет Примеру

12 марта 2021, 12:22
1

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман может возглавить «Барселону».

По информации Cadena SER, президент каталонцев Жоан Лапорта хочет видеть Нагельсмана новым тренером команды в случае неудовлетворительных результатов при Рональде Кумане.

Сообщается, что Куман продолжит работать с «Барселоной», если выиграет чемпионат Испании.

Источник: Cadena SER
Испания. Примера Германия. Бундеслига Барселона РБ Лейпциг Куман Рональд Нагельсман Юлиан
Комментарии (1)
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Hektor 84
1615543396
А если у Нагельсмана не заладится кого будет приглашать? Куман как бы то ни было в чемпе ситуацию потихоньку выправляет, при не самом сильном составе. От добра добра не ищут.
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