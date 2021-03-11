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    Cadena SER: Лапорта хочет пригласить Нагельсмана. Куман останется в «Барселоне», если выиграет Примеру

    Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман может возглавить «Барселону».

    По информации Cadena SER, президент каталонцев Жоан Лапорта хочет видеть Нагельсмана новым тренером команды в случае неудовлетворительных результатов при Рональде Кумане.

    Сообщается, что Куман продолжит работать с «Барселоной», если выиграет чемпионат Испании.

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    Источник: Cadena SER

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    Сегодня, 12:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8743

      Hektor 84 21 минуту назад

      А если у Нагельсмана не заладится кого будет приглашать? Куман как бы то ни было в чемпе ситуацию потихоньку выправляет, при не самом сильном составе. От добра добра не ищут.

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