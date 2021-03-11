Cadena SER: Лапорта хочет пригласить Нагельсмана. Куман останется в «Барселоне», если выиграет Примеру

А если у Нагельсмана не заладится кого будет приглашать? Куман как бы то ни было в чемпе ситуацию потихоньку выправляет, при не самом сильном составе. От добра добра не ищут.
Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман может возглавить «Барселону».
По информации Cadena SER, президент каталонцев Жоан Лапорта хочет видеть Нагельсмана новым тренером команды в случае неудовлетворительных результатов при Рональде Кумане.
Сообщается, что Куман продолжит работать с «Барселоной», если выиграет чемпионат Испании.
- Ранее Sport.es стало известно, что у Кумана и Лапорты возникли разногласия по поводу усиления атаки «Барселоны».
- Тренер настаивает на подписании Мемфиса Депая из «Лиона», а президент предпочитает заполучить Серхио Агуэро из «Манчестер Сити».