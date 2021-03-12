Cadena SER: Лапорта хочет пригласить Нагельсмана. Куман останется в «Барселоне», если выиграет Примеру

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман может возглавить «Барселону».
По информации Cadena SER, президент каталонцев Жоан Лапорта хочет видеть Нагельсмана новым тренером команды в случае неудовлетворительных результатов при Рональде Кумане.
Сообщается, что Куман продолжит работать с «Барселоной», если выиграет чемпионат Испании.
- Ранее Sport.es стало известно, что у Кумана и Лапорты возникли разногласия по поводу усиления атаки «Барселоны».
- Тренер настаивает на подписании Мемфиса Депая из «Лиона», а президент предпочитает заполучить Серхио Агуэро из «Манчестер Сити».
Источник: Cadena SER