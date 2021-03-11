Sport.es: у Кумана и Лапорты возникли разногласия по поводу усиления атаки «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман и новый президент клуба Жоан Лапорта пока не могут согласовать кандидатуру нового форварда для команды.
По информации Sport.es, тренер настаивает на подписании Мемфиса Депая из «Лиона», а президент предпочитает заполучить Серхио Агуэро из «Манчестер Сити».
У обоих нападающих в июне истекают контракты с их клубами, и они станут свободными агентами.
- В текущем сезоне 27-летний Депай провел за «Лион» 29 игр, забил 15 мячей и сделал 8 ассистов.
- 32-летний Агуэро за указанный период отличился 2 голами в 12 матчах в составе «Сити».
Источник: Sport.es