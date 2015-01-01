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    Sport.es: у Кумана и Лапорты возникли разногласия по поводу усиления атаки «Барселоны»

    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман и новый президент клуба Жоан Лапорта пока не могут согласовать кандидатуру нового форварда для команды.

    По информации Sport.es, тренер настаивает на подписании Мемфиса Депая из «Лиона», а президент предпочитает заполучить Серхио Агуэро из «Манчестер Сити».

    У обоих нападающих в июне истекают контракты с их клубами, и они станут свободными агентами.

    • В текущем сезоне 27-летний Депай провел за «Лион» 29 игр, забил 15 мячей и сделал 8 ассистов.
    • 32-летний Агуэро за указанный период отличился 2 голами в 12 матчах в составе «Сити».

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 21:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10510

      DeStar 29 минут назад

      ну агуэро как бы уже старик, нахрена он в барсе? не, он поиграет ,и даже пожалуй хорошо, но зачем было отпускать суареса тогда?
      депай тоже не молод, но пяток моложе. в мю у него не вышло ,но парень не плох
      Думаю лапорта хочет угодить месси взяв агуэро в команду, чтобы месси остался.
      куман хз чего хочет

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