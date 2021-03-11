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    Рамос: «От ухода Роналду проиграл и «Реал», и сам Криштиану»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос высказался о влиянии Криштиану Роналду на мадридский клуб и его уходе в «Ювентус» в 2018 году.

    «От ухода Роналду проиграл и «Реал», и сам Криштиану. Я бы не отпустил его, потому что он один из лучших в мире и помог бы нам добиться большего. Эти отношения должны длиться всю жизнь.

    Перед финалом Лиги чемпионов в Киеве такой расклад был реальным. Ты никогда в это не веришь и надеешься, что он передумает, но это его решение. Его нельзя ни в чем упрекнуть. Он решительный игрок. Такие игроки заслуживают право принимать решения», – цитирует Рамоса AS.

    • Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
    • Вместе с «Реалом» португалец четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.
    • За время выступления в мадридском клубе он выиграл четыре «Золотых мяча».

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    Источник: AS

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