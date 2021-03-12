Рамос – о самом сильном сопернике: «Барселона» при Гвардиоле»

Капитан «Реала» Серхио Рамос рассказал, кого он считает сильнейшим соперником в своей карьере.

«Это «Барселона» при Гвардиоле. Лучшая «Барса» в истории. Она ознаменовала собой эпоху, и я думаю, что именно тогда эта команда была тем соперником, который больше всего осложнил нашу жизнь», – заявил Рамос.

Гвардиола возглавлял «Барсу» с 2008 по 2012 год.

За четыре сезона команда выиграла 14 трофеев, в том числе три чемпионства и две Лиги чемпионов.

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