Рамос: «Новостей о продлении контракта с «Реалом» нет»

Капитан «Реала» Серхио Рамос ответил на вопрос об истекающем соглашении с мадридским клубом.

«Я хотел бы иметь возможность что-то сказать об этом, но всe остаeтся по-прежнему. Сейчас я просто думаю о том, чтобы вернуться на поле и закончить сезон наилучшим образом.

Новостей о продлении контракта нет. Я спокоен и думаю только о том, чтобы снова сыграть и насладиться каким-либо титулом в этом сезоне», – сказал 34-летний испанец.