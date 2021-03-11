Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    2 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

    Рамос: «Новостей о продлении контракта с «Реалом» нет»

    Капитан «Реала» Серхио Рамос ответил на вопрос об истекающем соглашении с мадридским клубом.

    «Я хотел бы иметь возможность что-то сказать об этом, но всe остаeтся по-прежнему. Сейчас я просто думаю о том, чтобы вернуться на поле и закончить сезон наилучшим образом.

    Новостей о продлении контракта нет. Я спокоен и думаю только о том, чтобы снова сыграть и насладиться каким-либо титулом в этом сезоне», – сказал 34-летний испанец.

    • Действующий контракт между сторонами истекает в июне.
    • Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.
    • В текущем сезоне защитник забил три гола и сделал один ассист в 18 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:48
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83547
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru