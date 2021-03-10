АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Саутгемптон», Де Брюйне и Марез оформили дубли

«Манчестер Сити» укрепил лидерство в чемпионате Англии. В очередном туре разгромлен «Саутгемптон».

Кевин Де Брюйне впервые в сезоне забил за «Манчестер Сити» не с пенальти.

Бельгиец опередил Роя Кина по голам в АПЛ (40 против 39).

Рияд Марез забивал или делал голевой пас в пяти из последних шести матчей АПЛ.

Илкай Гюндоган – первый полузащитник в топ-5 чемпионатах Европы текущего сезона с десятью голами с игры.

Чемпионат Англии. АПЛ. 33-й тур

Манчестер Сити – Саутгемптон – 5:2 (3:1)

Голы: 1:0 – Де Брюйне, 15; 1:1 – Уорд-Проуз, 25 (с пенальти); 2:1 – Марез, 40; 3:1 – Гюндоган, 45+3; 4:1 – Марез, 55; 4:2 – Адамс, 56; 5:2 – Де Брюйне, 59.

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