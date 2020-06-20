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    Онопко – о Васине: «Защитник от бога с данными Беккенбауэра. Но страшно невезучий»

    Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко сравнил защитника москвичей Виктора Васина с экс-капитаном сборной ФРГ Францом Беккенбауэром.

    — Чем бы вы могли объяснить перепады в игре Васина?

    — Это защитник от бога с данными Беккенбауэра. Но страшно невезучий — дважды подряд рвал кресты! Представляете, сколько сил и времени парень потратил на то, чтобы восстановиться и вернуться в строй.

    К сожалению, при этом не обошлось без потерь — упала стартовая скорость, стало хуже с координацией. Плюс появилась какая-то неуверенность, а вместе с ней и необъяснимые ошибки.

    Вспомните матч со «Спартаком», когда Виктор вместо того, чтобы выбить мяч из штрафной, отдал его сопернику, и Глушаков забил победный гол. Причем стремление перестраховаться, которое приводит к таким ляпам, проявляется у него именно во встречах с принципиальными соперниками ЦСКА.

    • Васин провел восемь матчей в текущем сезоне РПЛ.
    • Рыночная стоимость защитника – 1 миллион евро.

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    Источник: «Спорт-Эспресс»

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    Сегодня, 13:23
    Комментарии5
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      Рейтинг: +8660

      Hektor 84 54 минуты назад

      До Онопко срочно санитаров отправить или наркоконтроль)))

      1
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      Рейтинг: +5748

      Viper for CSKA 2 часа назад

      Не, ну данные Васина, будем честны, всё же получше, чем у Беккенбауэра. Всё же он побыстрее и физически сильнее. Но это, с другой стороны, и не удивительно. Немцу всё таки 75 лет, как никак. На таких скоростях, как Васин, играть он уже сейчас вряд ли сможет.

      14
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      Рейтинг: +5888

      серега кашин 2 часа назад

      лысый совсем из ума выживает раз такое несет

      3
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      Рейтинг: +14258

      alarm 2 часа назад

      20.06.2020, цска-зенит 0:4 (после первого тайма 0:3)
      в перерыве меняют беккенбауэра. интересно, почему?)

      5
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      Рейтинг: +1050

      кто там > alarm 1 час назад

      Беккенбауэр дело сделал, беккенбауэр может уходить)

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