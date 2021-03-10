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  • Онопко – о Васине: «Защитник от бога с данными Беккенбауэра. Но страшно невезучий»

Онопко – о Васине: «Защитник от бога с данными Беккенбауэра. Но страшно невезучий»

10 марта 2021, 13:23
11

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко сравнил защитника москвичей Виктора Васина с экс-капитаном сборной ФРГ Францом Беккенбауэром.

— Чем бы вы могли объяснить перепады в игре Васина?

— Это защитник от бога с данными Беккенбауэра. Но страшно невезучий — дважды подряд рвал кресты! Представляете, сколько сил и времени парень потратил на то, чтобы восстановиться и вернуться в строй.

К сожалению, при этом не обошлось без потерь — упала стартовая скорость, стало хуже с координацией. Плюс появилась какая-то неуверенность, а вместе с ней и необъяснимые ошибки.

Вспомните матч со «Спартаком», когда Виктор вместо того, чтобы выбить мяч из штрафной, отдал его сопернику, и Глушаков забил победный гол. Причем стремление перестраховаться, которое приводит к таким ляпам, проявляется у него именно во встречах с принципиальными соперниками ЦСКА.

  • Васин провел восемь матчей в текущем сезоне РПЛ.
  • Рыночная стоимость защитника – 1 миллион евро.

Источник: «Спорт-Эспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Онопко Виктор Васин Виктор
Комментарии (11)
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серега кашин
1615373705
лысый совсем из ума выживает раз такое несет
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Viper for CSKA
1615374108
Не, ну данные Васина, будем честны, всё же получше, чем у Беккенбауэра. Всё же он побыстрее и физически сильнее. Но это, с другой стороны, и не удивительно. Немцу всё таки 75 лет, как никак. На таких скоростях, как Васин, играть он уже сейчас вряд ли сможет.
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Hektor 84
1615378768
До Онопко срочно санитаров отправить или наркоконтроль)))
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Aldo.CSKA
1615385166
Лысый похоже накатил неслабо
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Dr.Metal
1615386303
Ой ей ей, вот почему с Онопко контракт не продлили
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nemolod
1615390486
Вообще-то защитники с данными Беккенбауэра играют в Баварии !
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Федорыч-НН
1615393974
Ага. Васин - это второй Беккенбауэр, а Чалов - второй Герд Мюллер.
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yarik1_78
1615396265
Васин это пожизненный косяк!
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erma
1615401393
Когда люди наступают на одни и те же грабли, то никакой талант не поможет, только психотерапевт.
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sasha 66
1615403480
Как можно сравнивать этого урода с Францем...Онопко, головой думай немного...а вообще рекомендую посмотреть финал ЧЕ - 72 ФРГ _ СССР
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