Онопко – о Васине: «Защитник от бога с данными Беккенбауэра. Но страшно невезучий»

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко сравнил защитника москвичей Виктора Васина с экс-капитаном сборной ФРГ Францом Беккенбауэром.
— Чем бы вы могли объяснить перепады в игре Васина?
— Это защитник от бога с данными Беккенбауэра. Но страшно невезучий — дважды подряд рвал кресты! Представляете, сколько сил и времени парень потратил на то, чтобы восстановиться и вернуться в строй.
К сожалению, при этом не обошлось без потерь — упала стартовая скорость, стало хуже с координацией. Плюс появилась какая-то неуверенность, а вместе с ней и необъяснимые ошибки.
Вспомните матч со «Спартаком», когда Виктор вместо того, чтобы выбить мяч из штрафной, отдал его сопернику, и Глушаков забил победный гол. Причем стремление перестраховаться, которое приводит к таким ляпам, проявляется у него именно во встречах с принципиальными соперниками ЦСКА.
- Васин провел восемь матчей в текущем сезоне РПЛ.
- Рыночная стоимость защитника – 1 миллион евро.