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    Агент Рыжикова: «Никаких переговоров с «Актобе» не было»

    Алексей Сафонов, агент вратаря «Тамбова» Сергея Рыжикова, опроверг информацию о возможном переходе 40-летнего голкипера в «Актобе».

    «Никаких переговоров между Сергеем Рыжиковым и «Актобе» не было», – цитирует Сафонова Sport24.

    • Рыжиков объявил об уходе из «Тамбова» и возможном завершении карьеры.
    • В текущем сезоне голкипер пропустил 35 голов в 21 матче.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета.

    Агент Рыжикова: «Сергей не ушел из «Тамбова», а приостановил работу пока клуб не выполнит обязательства»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +169

      PahaSpartak 22 минуты назад

      Серёга, лучше тренером становись, конкуренция большая, но участники рынка тренеров нестабильные, найдёшь себя, 1000 процентов.

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