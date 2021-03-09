Агент Рыжикова: «Никаких переговоров с «Актобе» не было»

Серёга, лучше тренером становись, конкуренция большая, но участники рынка тренеров нестабильные, найдёшь себя, 1000 процентов.
Алексей Сафонов, агент вратаря «Тамбова» Сергея Рыжикова, опроверг информацию о возможном переходе 40-летнего голкипера в «Актобе».
«Никаких переговоров между Сергеем Рыжиковым и «Актобе» не было», – цитирует Сафонова Sport24.
- Рыжиков объявил об уходе из «Тамбова» и возможном завершении карьеры.
- В текущем сезоне голкипер пропустил 35 голов в 21 матче.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета.
Агент Рыжикова: «Сергей не ушел из «Тамбова», а приостановил работу пока клуб не выполнит обязательства»