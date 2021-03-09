Агент Рыжикова: «Никаких переговоров с «Актобе» не было»

Алексей Сафонов, агент вратаря «Тамбова» Сергея Рыжикова, опроверг информацию о возможном переходе 40-летнего голкипера в «Актобе».

«Никаких переговоров между Сергеем Рыжиковым и «Актобе» не было», – цитирует Сафонова Sport24.

Рыжиков объявил об уходе из «Тамбова» и возможном завершении карьеры.

В текущем сезоне голкипер пропустил 35 голов в 21 матче.

Его контракт с клубом рассчитан до лета.

Агент Рыжикова: «Сергей не ушел из «Тамбова», а приостановил работу пока клуб не выполнит обязательства»