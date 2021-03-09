Агент Рыжикова: «Сергей не ушел из «Тамбова», а приостановил работу пока клуб не выполнит обязательства»

Алексей Сафонов, агент вратаря «Тамбова» Сергея Рыжикова, отреагировал на новость, что его клиент покидает клуб.

«Сергей не ушел из «Тамбова», а приостановил работу в «Тамбове» пока клуб не выполнит свои обязательства. Выполнит – значит вернется. Не выполнит – значит тема закрыта.

По поводу завершения карьеры, Сергей будет решать. Я всего лишь его агент», – сказал Сафонов.

Рыжиков выступал за «Тамбов» с августа 2020 года.

В текущем сезоне голкипер пропустил 35 голов в 21 матче.

Его контракт с клубом рассчитан до лета.

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