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    Агент Рыжикова: «Сергей не ушел из «Тамбова», а приостановил работу пока клуб не выполнит обязательства»

    Алексей Сафонов, агент вратаря «Тамбова» Сергея Рыжикова, отреагировал на новость, что его клиент покидает клуб.

    «Сергей не ушел из «Тамбова», а приостановил работу в «Тамбове» пока клуб не выполнит свои обязательства. Выполнит – значит вернется. Не выполнит – значит тема закрыта.

    По поводу завершения карьеры, Сергей будет решать. Я всего лишь его агент», – сказал Сафонов.

    • Рыжиков выступал за «Тамбов» с августа 2020 года.
    • В текущем сезоне голкипер пропустил 35 голов в 21 матче.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета.

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    Источник: Sport24

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