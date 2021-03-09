Гендиректор «Тамбова» Коновалова – об уходе Рыжикова: «Сама на ворота встану, что еще делать?»

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова прокомментировала решение вратаря Сергея Рыжикова покинуть клуб.

«Знаю об этом только из прессы. Я не видела Сергея, не слышала от него этих слов.

Что делать, если Рыжиков уйдет? Сама на ворота встану, что еще делать? Как я могу еще ответить на этот вопрос, заявочное окно на сезон закрыто», – сказала Коновалова.