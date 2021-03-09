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    Гендиректор «Тамбова» Коновалова – об уходе Рыжикова: «Сама на ворота встану, что еще делать?»

    Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова прокомментировала решение вратаря Сергея Рыжикова покинуть клуб.

    «Знаю об этом только из прессы. Я не видела Сергея, не слышала от него этих слов.

    Что делать, если Рыжиков уйдет? Сама на ворота встану, что еще делать? Как я могу еще ответить на этот вопрос, заявочное окно на сезон закрыто», – сказала Коновалова.

    • В текущем сезоне голкипер пропустил 35 голов в 21 матче.
    • Рыжиков заявил, что, скорее всего, завершит карьеру.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +16110

      vladimir-7 40 минут назад

      Как только встанешь, так все футболисты противника будут засаживать
      в твои ворота.

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      Рейтинг: +296

      maratagliulin 1 час назад

      Теперь понятно из-за кого в Тамбове проблемы....

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