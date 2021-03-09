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    Худяков: «Можно сказать, что Рыжиков уходит из «Тамбова» по семейным обстоятельствам»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков дал комментарии по поводу ухода из команды вратаря Сергея Рыжикова.

    «Сергей действительно покидает «Тамбов». Это немного неожиданно, но никаких подводных камней здесь нет. Только что разговаривали с ним по телефону, поблагодарили друг друга за работу.

    Главная причина его ухода заключается в том, что он хочет больше времени проводить с семьей. Поэтому можно сказать, что уходит по семейным обстоятельствам. Накопилась определенная физическая и моральная усталость. Скорее всего, речь идет о завершении карьеры.

    Еще раз скажу, что мы благодарны Сергею за то время, которое он был в команде», – сказал Худяков.

    • Рыжиков выступал за «Тамбов» с августа 2020 года.
    • В текущем сезоне голкипер пропустил 35 голов в 21 матче.
    • Его контракт с клубом был рассчитан до лета.

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    Источник: Sport24

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