Умяров: «Видно, как Промес кайфует. Он приехал домой»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением об одноклубнике Квинси Промесе.

— Расскажи про Промеса, как с ним общаешься?

— Топ-парень. Он приехал домой, видно, как Промес кайфует от своей роли в клубе, от всего, что происходит.

В матче с «Краснодаром» (6:1) Промес забил первый мяч после возвращения в «Спартак».

Московский клуб купил Промеса у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.

Федун: «Меня порадовал Антоха Промес. Повезло, что он доигрывает карьеру в «Спартаке»