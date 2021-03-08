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    Умяров: «Видно, как Промес кайфует. Он приехал домой»

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением об одноклубнике Квинси Промесе.

    — Расскажи про Промеса, как с ним общаешься?

    — Топ-парень. Он приехал домой, видно, как Промес кайфует от своей роли в клубе, от всего, что происходит.

    • В матче с «Краснодаром» (6:1) Промес забил первый мяч после возвращения в «Спартак».
    • Московский клуб купил Промеса у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7605

      Puddle 2 минуты назад

      Топ-парень! Гы-гы-гы!

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