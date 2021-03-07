Дети из детского дома подготовили послания для игроков «Урала» перед матчем с «Уфой»

«Урал» взаимодействует с екатеринбургским детским домом. Воспитанники приготовили послания для футболистов в преддверии матча 21-го тура РПЛ против «Уфы».

«Сегодня в раздевалке наших игроков ждeт сюрприз. Дети из детского дома Екатеринбурга подготовили письма с пожеланиями, чтобы «шмели» вышли на матч с «Уфой» в отличном настроении», – сообщили в «Урале».

VAR на матче «Урал» – «Уфа» не будет работать на офсайд.

Матч начнется в 14:00 по Москве.

Уфимцы ни разу не побеждали в Екатеринбурге в РПЛ.