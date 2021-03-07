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    Дети из детского дома подготовили послания для игроков «Урала» перед матчем с «Уфой»

    «Урал» взаимодействует с екатеринбургским детским домом. Воспитанники приготовили послания для футболистов в преддверии матча 21-го тура РПЛ против «Уфы».

    «Сегодня в раздевалке наших игроков ждeт сюрприз. Дети из детского дома Екатеринбурга подготовили письма с пожеланиями, чтобы «шмели» вышли на матч с «Уфой» в отличном настроении», – сообщили в «Урале».

    • VAR на матче «Урал» – «Уфа» не будет работать на офсайд.
    • Матч начнется в 14:00 по Москве.
    • Уфимцы ни разу не побеждали в Екатеринбурге в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Урала»

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