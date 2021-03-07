Ройс: «Боруссия» после 2:0 против «Баварии» стала играть слишком пассивно»

Нападающий «Боруссии» Д Марко Ройс оценил исход матча 24-го тура Бундеслиги против «Баварии» (2:4). Дортмундцы вели 2:0.

«Мы хорошо начали, вели 2:0, но затем мы стали играть слишком пассивно. У нас больше не было этих ситуаций прессинга, поскольку мы начали стоять слишком глубоко. В игровом плане нам не доставало глубины, мы слишком мало владели мячом. Но на протяжении долгого времени мы сохраняли интригу», – считает Ройс.