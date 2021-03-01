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    Ройс: «Боруссия» после 2:0 против «Баварии» стала играть слишком пассивно»

    Нападающий «Боруссии» Д Марко Ройс оценил исход матча 24-го тура Бундеслиги против «Баварии» (2:4). Дортмундцы вели 2:0.

    «Мы хорошо начали, вели 2:0, но затем мы стали играть слишком пассивно. У нас больше не было этих ситуаций прессинга, поскольку мы начали стоять слишком глубоко. В игровом плане нам не доставало глубины, мы слишком мало владели мячом. Но на протяжении долгого времени мы сохраняли интригу», – считает Ройс.

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    Источник: официальный сайт «Баварии»

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    Сегодня, 10:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: -744

      СуперПАВ9 1 час назад

      Ройс тебе еще не поздно перейти в баварию

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